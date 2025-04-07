Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Berencana Siapkan 15 Model Mobil Listrik pada 2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |14:02 WIB
Toyota Berencana Siapkan 15 Model Mobil Listrik pada 2027
Toyota Berencana Siapkan 15 Model Mobil Listrik pada 2027 (Ilustrasi/Reuters)
A
A
A

TOKYO - Toyota berencana memiliki sekitar 15 model kendaraan listrik yang dikembangkan sendiri pada 2027. Toyota juga menargetkan produksi sekitar 1 juta mobil setahun pada saat itu, kata surat kabar Nikkei pada hari Minggu.

1. Siapkan 15 Model Mobil Listrik

Toyota saat ini memiliki lima model EV yang dikembangkan di dalam negeri, memproduksinya hanya di Jepang dan China, sebagaimana dilaporkan Nikkei, dikutip pada Senin (7/4/2025). 

Dengan memperluas produksi ke Amerika Serikat, Thailand, dan Argentina dapat membantu melindungi terhadap risiko tarif dan nilai tukar mata uang asing serta memangkas waktu pengiriman.

Ke-15 model EV tersebut termasuk beberapa di bawah merek mewah Lexus. Toyota kini berharap dapat memproduksi sekitar 800.000 unit pada tahun 2026, yang berarti turun hampir 50% dari rencana awalnya.

Melansir Reuters, Toyota sebelumnya menyatakan akan menjual 1,5 juta kendaraan listrik per tahun pada 2026 dan 3,5 juta pada 2030. Angka tersebut sebagai tolok ukur bagi pemegang saham, bukan target.

Pada 2024, perusahaan menjual hampir 140.000 kendaraan listrik secara global. Jumlah itu naik sekitar sepertiga dari tahun sebelumnya. Namun, jumlah tersebut kurang dari 2% dari total penjualan globalnya yang mencapai lebih dari 10 juta.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175068/toyota_new_camry-LVkb_large.jpg
Toyota Camry Terbaru Meluncur, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/15/3174590/toyota_bz4x-CTO9_large.jpg
Penjualan Mobil Listrik Toyota di Jepang Anjlok Parah, Cuma Laku 18 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/15/3169710/sedan_listrik_toyota_bz7-i23P_large.jpg
Siapkan Sedan Listrik, Toyota Gandeng Huawei dan Xiaomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/15/3168666/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid-UWZI_large.jpg
Diam-Diam Toyota Kijang Innova Zenix Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162996/toyota_kijang_innova_zenix-Hh1Z_large.jpg
Toyota Kijang Innova Zenix Raih Gelar Car of The Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/52/3162221/toyota-PAfC_large.jpg
Toyota Recall Alphard hingga Yaris Produksi 2001-2016, Ada Apa?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement