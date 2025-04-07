Toyota Berencana Siapkan 15 Model Mobil Listrik pada 2027

TOKYO - Toyota berencana memiliki sekitar 15 model kendaraan listrik yang dikembangkan sendiri pada 2027. Toyota juga menargetkan produksi sekitar 1 juta mobil setahun pada saat itu, kata surat kabar Nikkei pada hari Minggu.

1. Siapkan 15 Model Mobil Listrik

Toyota saat ini memiliki lima model EV yang dikembangkan di dalam negeri, memproduksinya hanya di Jepang dan China, sebagaimana dilaporkan Nikkei, dikutip pada Senin (7/4/2025).

Dengan memperluas produksi ke Amerika Serikat, Thailand, dan Argentina dapat membantu melindungi terhadap risiko tarif dan nilai tukar mata uang asing serta memangkas waktu pengiriman.

Ke-15 model EV tersebut termasuk beberapa di bawah merek mewah Lexus. Toyota kini berharap dapat memproduksi sekitar 800.000 unit pada tahun 2026, yang berarti turun hampir 50% dari rencana awalnya.

Melansir Reuters, Toyota sebelumnya menyatakan akan menjual 1,5 juta kendaraan listrik per tahun pada 2026 dan 3,5 juta pada 2030. Angka tersebut sebagai tolok ukur bagi pemegang saham, bukan target.

Pada 2024, perusahaan menjual hampir 140.000 kendaraan listrik secara global. Jumlah itu naik sekitar sepertiga dari tahun sebelumnya. Namun, jumlah tersebut kurang dari 2% dari total penjualan globalnya yang mencapai lebih dari 10 juta.



(Erha Aprili Ramadhoni)