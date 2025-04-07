Produksinya Dihentikan 10 Tahun Lalu, Mobil Hatchback Ini Siap Comeback

Produksinya Dihentikan 10 Tahun Lalu, Mobil Hatchback Ini Siap Comeback (Car News China)

JAKARTA - Mobil hatchback Chery QQ siap comeback setelah sempat dihentikan produksinya pada 2014 silam. Mobil ini akan diperkenalkan pada pameran Shanghai Auto Show pada akhir bulan ini.

1. Kilas Balik Chery QQ

Diketahui, Chery menghadirkan seri QQ sebagai mobil entry level untuk konsumen muda, lapor Car News China, dikutip Senin (7/4/2025). QQ3 menjadi model pertama yang meluncur pada 2003. Selanjutnya diikuti dengan dirilisnya model QQ6 dan QQme.

Puncaknya, penjualan seri tersebut melampaui 40.000 unit pada tahun pertamanya di pasaran, dengan penjualan bulanan melampaui 10.000 unit pada tahun 2005 dan penjualan kumulatif melampaui 1,4 juta unit dengan banderol harga serendah 29.900 yuan (4.100 USD).

Namun, penjualan model yang diluncurkan secara berturut-turut tidaklah ideal. Produksi seri QQ kemudian dihentikan pada 2014.

New Chery QQ (Car News China)

2. New QQ

Kini, lebih dari 20 tahun kemudian sejak tahun 2003, mobil konsep baru tersebut mengadopsi tampilan yang lebih modern dengan eksterior hitam dan putih, bodi bundar, gril tertutup di bagian depan, logo “Qq” baru, dan lampu depan geometris.

Dari samping, mobil tersebut dilengkapi kaca spion samping digital, tanpa gagang pintu, dan pelek berbentuk “+” yang menyerupai bodi hitam dan putih. Logo ‘Qq’ juga muncul di belakang pilar C dan label ‘Chery Design’ tertera di side skirt.

Di bagian belakang, tata letaknya menyerupai bagian depan, dipadukan dengan lampu rem yang dipasang tinggi.

(Erha Aprili Ramadhoni)