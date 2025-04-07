Microsoft Rilis Demo Game Quake II yang Dibuat dengan AI

JAKARTA - Microsoft merilis pengalaman bermain Quake II secara real-time yang interaktif di Copilot Labs minggu lalu. Untuk membangun game yang dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), raksasa teknologi yang berkantor pusat di Redmond tersebut menggunakan model Muse AI yang baru saja dirilis dan pendekatan baru yang dijuluki Model World and Human Action MaskGIT (WHAMM).

Demo game tersebut saat ini tersedia sebagai pratinjau penelitian untuk semua orang, dan dilengkapi dengan pembuatan dunia permainan dan semua mekanisme yang biasa. Microsoft juga mencantumkan beberapa batasan dalam permainan pengalaman yang dihasilkan AI.

Demo Quake II Dibuat dengan Muse AI

Dalam sebuah posting blog, para peneliti Microsoft merinci gameplay yang dihasilkan AI dan bagaimana mereka mampu membangunnya. Pembuatan game 2D dan 3D yang didukung AI telah menjadi area minat aktif bagi para peneliti karena menguji kemampuan teknologi untuk menghasilkan lingkungan dunia nyata dan menyesuaikannya dengan berbagai mekanisme yang digunakan oleh pengguna manusia.

Ini dikatakan sebagai cara yang baik untuk melihat apakah model AI dapat dilatih untuk melakukan tugas-tugas dunia nyata dengan mengendalikan robot sebagai AI fisik.

Game yang digunakan adalah Quake II, first person shooter (FPS) buatan 1997 yang diterbitkan oleh Activision milik Microsoft. Quake II adalah game berbasis level 3D dengan beragam mekanisme, termasuk melompat, berjongkok, menembak, merusak lingkungan, dan gerakan kamera. Game ini tersedia melalui Copilot Labs, dan pengguna saat ini dapat memainkan satu level selama sekitar dua menit menggunakan kontroler atau keyboard.

Mengenai proses pengembangan, para peneliti mengatakan bahwa mereka menggunakan model Muse AI dan World and Human Action Model (WHAM) untuk menggunakan pendekatan WHAMM yang baru, demikian dilansir Gadgets 360.

WHAMM adalah penerus WHAM-1.6B, dan dapat menghasilkan lebih dari 10 frame per detik, yang memungkinkan pembuatan video secara real-time. Resolusi keluaran game tetap pada 640×360 piksel. Microsoft mengatakan salah satu peningkatan utama dalam kecepatan WHAMM berasal dari penggunaan pengaturan MaskGIT (Mask Generative Image Transformer) alih-alih WHAM-1.6B, karena frame rate berubah dari satu frame per detik menjadi 10+.