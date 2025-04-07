Bisa Dimainkan dalam Resolusi 4K, Berapa Ukuran Game Nintendo Switch 2?

JAKARTA – Nintendo Switch 2 diumumkan pekan lalu dengan penyimpanan internal sebesar 256 GB, yang merupakan peningkatan besar dari kapasitas 32 GB yang tersedia pada Switch original dan Switch Lite, bahkan dari 64 GB pada Switch OLED. Konsol mendatang Nintendo ini akan memerlukan kartu microSD Express untuk menambah kapasitas penyimpanan yang berarti microSDXC yang didukung model Switch tidak dapat digunakan pada Switch 2.

Namun, berapa besar ukuran file game Switch 2 dan berapa banyak yang bisa disimpan dalam kapasitas 256 GB tersebut? Pertanyaan ini muncul karena Switch 2 menjanjikan peningkatan kualitas grafis, bahkan mencapai resolusi 4K, yang biasanya berarti peningkatan besar pada ukuran file game.

Ukuran File Game Switch 2

Berdasarkan ukuran file game Switch 2 yang ditampilkan di toko Jepang, penyimpanan internal sebesar 256 GB itu seharusnya bisa digunakan oleh sebagian besar pemain untuk beberapa saat.

Dilansir IGN, game unggulan Switch 2 adalah Mario Kart World, yang memiliki ukuran file sebesar 23,4 GB. Ini berati game tersebut hanya menghabiskan sekira 10% dari total penyimpanan internal Switch 2.

Ukuran file Mario Kart World relatif lebih kecil dibandingkan dengan Cyberpunk 2077 yang memiliki ukuran file 64 GB di Nintendo Switch 2, yang setara dengan 25% dari penyimpanan internal konsol tersebut.

Nintendo juga baru-baru ini mengonfirmasi bahwa beberapa kaset game Switch 2 baru tidak akan selalu berisi permainan yang sebenarnya, alih-alih kunci untuk mengunduh permainan. Namun, ini tidak berlaku untuk Cyberpunk 2077.