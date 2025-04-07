WhatsApp Kembangkan Fitur Cegah Pengguna Simpan Otomatis Media yang Dikirimkan di Chat

JAKARTA - WhatsApp tengah mengembangkan fitur privasi baru yang terlihat dalam versi beta terbaru untuk Android. Fitur ini memungkinkan Anda menambahkan privasi yang lebih ketat, yang membuat orang yang berbicara dalam chat tidak akan dapat menyimpanv media yang Anda kirim secara otomatis di perangkat mereka.

Namun, saat ini fitur tersebut masih dalam tahap pengembangan, jadi kemugkinan belum akan dirilis untuk pengguna umum dalam waktu dekat, demikian dilansir GSM Arena.

Biasanya, WhatsApp menyimpan otomatis setiap item media yang Anda terima di ponsel Anda. Namun, saat fitur baru ini diterapkan, Anda akan memiliki opsi untuk mencegah ponsel orang lain melakukan hal itu, seperti yang terlihat pada tangkapan layar di atas.

Ini adalah perilaku yang sama yang sudah berlaku untuk pesan yang menghilang. Hal baru di sini adalah Anda akan dapat mengaturnya untuk pesan normal dan media terkait juga. Fitur ini juga akan membatasi ekspor seluruh riwayat obrolan untuk obrolan dengan pengguna yang telah mengaktifkan pengaturan baru ini. Namun, ini tidak akan mencegah penerusan pesan.