Infinix Bakal Luncurkan HP Unik yang Mengeluarkan Bau Khas

JAKARTA – Infinix berinovasi dengan meluncurkan smartphone dengan aroma dan wewanginan yang khas. Ponsel unik itu akan hadir dalam bentuk Infinix Note 50s 5G+ yang akah segera diluncurkan di India.

Ponsel ini akan hadir dengan "teknologi aroma", yang pada dasarnya merupakan cara bagi perangkat untuk melepaskan aroma dari panel belakangnya. Ini jelas merupakan fitur yang unik, menggunakan teknologi mikroenkapsulasi yang menjebak molekul aroma dalam kapsul mikroskopis.

Kapsul tersebut dimasukkan ke dalam kulit palsu bagian belakang ponsel, dan secara bertahap melepaskan aroma yang ringan dan menyegarkan seiring waktu. Aromanya akan lembut dan akan bertahan sekira enam bulan, meskipun intensitas dan durasinya akan bervariasi berdasarkan pada bagaimana ponsel digunakan dan kondisi sekitar seperti suhu dan kelembapan.

“Kami mencoba berinovasi. Salah satu inovasi tersebut adalah Energizing Scent-Tech. Rasanya seperti Anda memiliki ponsel yang cantik dan juga berbau harum. Ada banyak teknologi di balik itu. Kita semua ingin berbau harum. Kita ingin berada di lingkungan sekitar. Jika kita memiliki sesuatu yang berbau harum di tangan kita, mengapa tidak,” kata CEO Infinix India Anish Kapoor, sebagaimana dilansir GSM Arena.

Meskipun ponsel ini akan ditawarkan dalam tiga pilihan warna, hanya versi Marine Drift Blue yang akan diberi wewangian. Ponsel ini dijadwalkan meluncur di India pada 18 April.

(Rahman Asmardika)