HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Reaksi iShowSpeed Jajal Mobil Terbang, BYD YangWang U8 di China

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |19:23 WIB
Viral Reaksi iShowSpeed Jajal Mobil Terbang, BYD YangWang U8 di China
Reaksi iShowSpeed saat BYD YangWang U8 mengapung di air. (Foto: YouTube/iShowSpeed)
A
A
A

JAKARTA – Streamer dan Youtuber populer, iShowSpeed kembali viral dengan reaksinya saat menjajal mobil terbang selama kunjungannya ke China bulan ini. Perjalanan pemuda bernama Darren Watkins Jr di China itu disaksikan jutaan pemirsanya di berbagai platform media sosial.

Dalam video baru-baru ini, Speed, sapaan akrabnya, menjajal mobil terbang saat berkunjung ke Shenzhen, China. Teknologi ini tampaknya baru bagi streamer asal Amerika Serikat (AS) itu dan rombongannya, bahkan Speed menjadi orang asing pertama yang mencoba mobil terbang ini.

“Kita akan menjadi orang pertama yang terbang di dalam mobil terbang. Ini adalah masa depan,” kata Speed sebelum duduk di kokpit mobil tersebut.

“Saya akan menjadi figur publik/streamer pertama yang mengemudikan mobil terbang,” lanjutnya dengan antusias.

Namun, antusiasme Speed segera berubah menjadi kekhawatiran setelah dia menyadari bahwa dia akan sendirian berada di dalam mobil tersebut, tanpa ada pendamping. Bahkan setelah diyakinkan bahwa mobil terbang itu sangat aman, dan telah melalui sejumlah uji dan memiliki setidaknya empat sertifikasi keselamatan, Speed masih tampak tak yakin.

“Saya takut... saya takut..,” kata Speed.

Menurut pemandunya, mobil terbang ini memiliki 3 sistem yang berbeda, yang saling mengamankan. Jika salah satu sistem gagal, maka dua lainnya akan mengambil alih. Mobil ini juga akan terbang secara otomatis, dan Speed hanya diminta untuk tidak terlalu banyak bergerak di dalam kokpit.

 

Halaman:
1 2
      
