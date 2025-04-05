Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Protes Karyawan Pro-Palestina ke CEO Microsoft: Berhenti Gunakan AI untuk Genosida

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |15:52 WIB
Protes Karyawan Pro-Palestina ke CEO Microsoft: Berhenti Gunakan AI untuk Genosida
CEO Microsoft AI Mustafa Suleyman
A
A
A

JAKARTA - Pidato CEO Microsoft AI, Mustafa Suleyman, disela oleh seorang karyawan yang pro-Palestina atas hubungan perusahaan itu dengan Israel. Ini terjadi saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 Microsoft pada Jumat (4/4/2025). 

1. Karyawan Protes ke CEO Microsoft AI

"Anda adalah seorang pencari untung dari perang. Berhentilah menggunakan AI untuk genosida," kata karyawan Microsoft Ibtihal Aboussad di acara tersebut di Redmond, Washington, melansir Reuters, Sabtu (5/4/2025). 

Ia mengungkapkan hal ini sambil menyela Suleyman yang sedang berbicara tentang produk asisten kecerdasan buatan perusahaan tersebut.

Suleyman pun menanggapi karyawannya. "Saya mendengar protes Anda, terima kasih," ucapnya.  

Karyawan yang berunjuk rasa itu kemudian digiring pergi.

Menurut The Verge, mengutip email yang dikirim Aboussad, karyawan yang memprotes, kepada karyawan Microsoft lainnya yang membenarkan protesnya.

Microsoft mengatakan, mereka menyediakan banyak jalan bagi semua suara untuk didengar dengan cara yang tidak menyebabkan gangguan bisnis. 

Aboussad dikutip oleh AP mengatakan bahwa dia dan karyawan lain yang melakukan protes kehilangan akses ke akun kerja mereka setelah protes tersebut.

 

1 2
      
