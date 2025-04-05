Hacker Targetkan Dana Pensiun di Australia Senilai 2,63 Triliun Dolar AS

SYDNEY - Hacker menyerang dana pensiun di Australia dan mencuri tabungan para pensiunan. Peretasan ini membahayakan lebih dari 20 ribu akun dari dana pensiunan itu.

1. Retas Dana Pensiun

Koordinator Keamanan Siber Nasional, Michelle McGuinness mengatakan,ia mengetahui adanya "penjahat siber" yang menargetkan akun di sektor tabungan pensiun senilai 4,2 triliun dolar Australia (2,63 triliun dolar AS atau sekitar Rp44.100 triliun) di negara tersebut.

Asosiasi Dana Pensiun Australia, Badan industri tersebut, mengatakan "sejumlah" dana terkena dampak selama akhir pekan. Sementara skala penuh dari insiden tersebut masih belum jelas, AustralianSuper, Australian Retirement Trust, Rest, Insignia, dan Hostplus pada Jumat mengonfirmasi adanya peretasan.

AustralianSuper mengatakan, hingga 600 kata sandi anggota telah dicuri untuk mengakses akun dan mencoba melakukan penipuan. AustralianSuper merupakan pengelola dana pensiun terbesar di AS dengan mengelola 365 miliar dolar Australia untuk 3,5 juta anggota.

"Kami mengambil tindakan segera untuk mengunci akun-akun ini dan memberi tahu para anggota tersebut," kata Kepala Anggota AustralianSuper Rose Kerlin, melansir Reuters, Sabtu (5/4/2025).

Ia mendesak semua anggota untuk memeriksa saldo daring mereka.

2. Akun Tabungan Pensiun Diretas

Empat anggota AustralianSuper mengalami total 500 ribu dolar Australia yang terkuras dari saldo mereka dan ditransfer ke akun lain yang bukan milik mereka, menurut sumber tersebut.

AustralianSuper tidak segera menanggapi permintaan komentar.