HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ban Motor Baru Boleh Diisi Nitrogen? Begini Penjelasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |17:15 WIB
Ban Motor Baru Boleh Diisi Nitrogen? Begini Penjelasannya
Ban Motor Baru Boleh Diisi Nitrogen? Begini Penjelasannya (Wahana)
A
A
A

JAKARTA - Apakah ban baru motor tidak boleh diisi nitrogen? Hal ini masih menjadi pertanyataan. 

Ban motor baru sebenarnya boleh diisi nitrogen, tetapi tidak terlalu direkomendasikan langsung setelah pemasangan.

Ada beberapa alasan mengapa ban motor baru tidak terlalu direkomendasikan. Berikut penjelasannya, sebagaimana melansir laman Wahana Honda, Sabtu (5/4/2025): 

1. Kondisi Ban Masih Baru dan Belum Mengembang Secara Optimal

Ban baru masih dalam tahap penyesuaian dan membutuhkan waktu agar kompon karetnya mengembang sempurna. Penggunaan angin biasa lebih fleksibel untuk menyesuaikan tekanan dalam proses ini.

2. Sisa Udara Biasa di Ban

Jika ban baru langsung diisi nitrogen tanpa mengosongkan udara biasa sepenuhnya, sisa kandungan oksigen dan uap air dapat mengurangi manfaat nitrogen. Campuran udara biasa dengan nitrogen juga membuat tekanan ban kurang stabil dibandingkan jika sepenuhnya diisi nitrogen murni.

3. Perubahan Tekanan yang Belum Stabil

Ban baru cenderung mengalami perubahan tekanan lebih cepat karena kompon karetnya masih menyesuaikan dengan velg dan kondisi jalan. Hal ini bisa memengaruhi kenyamanan berkendara serta performa ban jika langsung diisi nitrogen sejak awal.

4. Biaya yang Kurang Efektif di Awal

Mengisi nitrogen biasanya berbayar. Jika ban masih sering harus dicek dan diatur tekanannya, penggunaan angin biasa terlebih dahulu akan lebih efisien sebelum beralih ke nitrogen.

 

