Motor Matic Brebet saat Digas, Ini 10 Penyebabnya

JAKARTA - Penyebab motor matic brebet saat digas perlu diketahui. Itu karena ini menandakan ada yang tidak beres pada sistem pembakaran mesin.

Ada beberapa hal yang menyebabkan motor matic brebet saat dikendarai. Berikut penyebabnya, sebagaimana melansir laman Wahana Honda, Sabtu (5/4/2025):

1. Kualitas bahan bakar

Menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi atau berkualitas rendah dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna.

2. Filter udara

Filter udara yang kotor atau tersumbat dapat menghambat aliran udara ke mesin.

3. Busi

Busi yang kotor atau aus dapat menghambat pembakaran bahan bakar.

4. Karburator

Karburator yang kotor atau tidak disetel dengan baik dapat mengganggu aliran udara dan bahan bakar ke mesin.

5. Sensor

Sensor TPS (Throttle Position Sensor) yang rusak dapat menyebabkan sistem injeksi bahan bakar kesulitan mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke mesin.

6. Fuel pump

Fuel pump yang lemah dapat menyebabkan motor brebet atau mati saat digas.