Bukan BYD, Ini Produsen Mobil China dengan Ekspor Terbesar (Carnewschina)

JAKARTA - Chery Group menjadi produsen China dengan angka ekspor terbesar pada kuartal pertama 2025. Ekspor Chery Group secara global mencapai 255.465 unit pada kuartal 2025.

Chery Group telah mengumumkan hasil penjualannya untuk Maret dan kuartal pertama tahun 2025. Melansir Car News China, pada bulan Maret, Chery Group menjual 214.770 kendaraan. Angka ini naik 18,3% dibandingkan tahun lalu.

1. Penjualan Maret 2025

Jumlah tersebut mencakup 197.614 unit yang dijual Chery Automobile Co, Ltd (Chery Auto). Angka ini naik 10,9% dari tahun ke tahun.

Penjualan kendaraan energi baru (NEV) grup tersebut mencapai 62.210 unit. Angka ini naik sebesar 125,4% dari tahun ke tahun.

Sementara itu, Chery Group mengekspor 86.414 kendaraan pada bulan Maret. Jumlah ini naik 2,7% dibandingkan Maret 2024.

2. Kuartal I 2025

Di sisi lain, pada kuartal pertama 2025, Chery Group mencetak rekor penjualan kuartalan, dengan 620.025 kendaraan terjual. Ini meningkat 17,1% dari tahun ke tahun.

Rinciannya, Chery Auto menjual 590.533 unit, naik 18,8% dibandingkan dengan kuartal pertama 2024.

Penjualan NEV kumulatif grup untuk kuartal pertama 2025 mencapai 163.458 unit. Jumlah itu naik 171,8% dari tahun ke tahun.

Chery Group juga mempertahankan posisinya sebagai eksportir kendaraan teratas China, dengan 255.465 kendaraan. Hingga akhir Maret, basis pengguna kumulatif global Chery Group melampaui 16,3 juta, dengan lebih dari 4,7 juta pengguna di luar China.