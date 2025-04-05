Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bukan BYD, Ini Produsen Mobil China dengan Ekspor Terbesar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |08:08 WIB
Bukan BYD, Ini Produsen Mobil China dengan Ekspor Terbesar
Bukan BYD, Ini Produsen Mobil China dengan Ekspor Terbesar (Carnewschina)
A
A
A

JAKARTA - Chery Group menjadi produsen China dengan angka ekspor terbesar pada kuartal pertama 2025. Ekspor Chery Group secara global mencapai 255.465 unit pada kuartal 2025. 

Chery Group telah mengumumkan hasil penjualannya untuk Maret dan kuartal pertama tahun 2025. Melansir Car News China, pada bulan Maret, Chery Group menjual 214.770 kendaraan. Angka ini naik 18,3% dibandingkan tahun lalu. 

1. Penjualan Maret 2025

Jumlah tersebut mencakup 197.614 unit yang dijual Chery Automobile Co, Ltd (Chery Auto). Angka ini naik 10,9% dari tahun ke tahun. 

Penjualan kendaraan energi baru (NEV) grup tersebut mencapai 62.210 unit. Angka ini naik sebesar 125,4% dari tahun ke tahun. 

Sementara itu, Chery Group mengekspor 86.414 kendaraan pada bulan Maret. Jumlah ini naik 2,7% dibandingkan Maret 2024.

2. Kuartal I 2025

Di sisi lain, pada kuartal pertama 2025, Chery Group mencetak rekor penjualan kuartalan, dengan 620.025 kendaraan terjual. Ini meningkat 17,1% dari tahun ke tahun. 

Rinciannya, Chery Auto menjual 590.533 unit, naik 18,8% dibandingkan dengan kuartal pertama 2024. 

Penjualan NEV kumulatif grup untuk kuartal pertama 2025 mencapai 163.458 unit. Jumlah itu naik 171,8% dari tahun ke tahun. 

Chery Group juga mempertahankan posisinya sebagai eksportir kendaraan teratas China, dengan 255.465 kendaraan. Hingga akhir Maret, basis pengguna kumulatif global Chery Group melampaui 16,3 juta, dengan lebih dari 4,7 juta pengguna di luar China. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mobil Chery Mobil China Chery
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/15/3171916/chery_tiggo_8_csh-KRhL_large.jpg
Viral Tiggo 8 CSH Mati Mendadak, Chery Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/15/3170372/chery_tiggo_cross_csh-L3u0_large.jpg
Banyak Model Baru Meluncur tapi Penjualan Turun, Ini Kata Chery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/15/3170217/chery_tiggo_8_csh-8UzR_large.jpeg
Tiggo 8 CSH Mendadak Hilang Tenaga, Chery Sebut Tak Perlu Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/15/3169680/chery_tiggo_8_csh-34oW_large.jpg
Ramai Tiggo 8 CSH Mendadak Hilang Tenaga, Ini Kata Chery 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/52/3157619/chery_tiggo_cross_sport-wtPU_large.jpg
Chery Tiggo Cross Sport dan CSH Hybrid Meluncur di GIIAS 2025, Harga Mulai Rp299 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/52/3154260/chery_daftarkan_mobil_pikap_double_cabin-ncgS_large.jpg
Diam-Diam Chery Daftarkan Mobil Pikap Double Cabin di Indonesia, Siap Saingi Triton-Hilux
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement