HOME OTOTEKNO TECHNO

Nintendo Tunda Pre Order Switch 2 di AS Dampak Tarif Trump

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |18:04 WIB
Nintendo Tunda Pre Order Switch 2 di AS Dampak Tarif Trump
Nintendo Switch 2 (Nintendo)
A
A
A

JAKARTA - Nintendo telah menunda pre order Switch 2 di Amerika Serikat (AS) dampak tarif baru yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump awal minggu ini. Seharusnya, pre-order Nintendo Switch 2 dibuka pada 9 April 2025. 

1. Tunda Pre Order di AS

"Pre order Nintendo Switch 2 di AS tidak akan dimulai pada tanggal 9 April 2025 untuk menilai potensi dampak tarif dan perkembangan kondisi pasar," kata perusahaan tersebut, melansir Engadget, Sabtu (5/4/2025). 

Meski begitu, Nintendo memastikan peluncuran Switch 2 tetap sesuai jadwal.

"Nintendo akan memperbarui jadwal di kemudian hari. Tanggal peluncuran 5 Juni 2025 tidak berubah," katanya. 

Diketahui, Nintendo secara resmi mengumumkan Switch 2 pada 2 April. Beberapa jam kemudian, pemerintahan Trump mengatakan akan memberlakukan serangkaian tarif baru yang ditujukan terhadap sejumlah besar negara, termasuk Jepang, China, dan Vietnam. 

 

