POCO M7 Pro 5G Bakal Segera Meluncur di Indonesia, Simak Spesifikasinya

JAKARTA – POCO segera menghadirkan smartphone mid-range terbarunya, POCO M7 Pro 5G ke Indonesia. Ponsel dengan tagar “Maximum Play” ini akan resmi meluncur dan tersedia pada 7 April 2025.

Jeksen, Product Marketing Manager POCO Indonesia, mengatakan bahwa POCO M7 Pro 5G hadir dengan spesifikasi yang mendukung performa maksimal untuk berbagai sisi.

Spesifikasi

POCO M7 Pro 5G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7025-Ultra, yang memberikan performa tinggi untuk berbagai penggunaan, terutama gaming. Performas chipset ini didukung oleh RAM 8GB LPDDR4X dan memori internal 256GB UFS 2.2 yang memberikan kapasitas besar untuk berbagai aplikasi dan data.

POCO M7 Pro 5G menggunakan layar AMOLED 120Hz dengan kecerahan puncak 2100 nits. Layar POCO M7 Pro 5G memiliki fitur eye-care yang memberikan perlindungan bagi mata dari kelelahan, sehingga bisa digunakan selama berjam-jam tanpa khawatir.

Layarnya POCO M7 Pro 5G dilapisi Corning Gorilla Glass 5, plus sertifikasi IP64, yang melindungai dari goresan, benturan, debu, atau percikan air.

Fitur Gaming

POCO M7 Pro 5G memilki fitur game turbo mode yang mendorong performa ponsel ini sehingga aktivitas gaming semakin lancar dan imersif. Di tambah lagi touch sampling rate hingga 2160Hz, bikin setiap sentuhan di layar super responsif, bahkan saat jari basah.