Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

POCO M7 Pro 5G Bakal Segera Meluncur di Indonesia, Simak Spesifikasinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |15:22 WIB
POCO M7 Pro 5G Bakal Segera Meluncur di Indonesia, Simak Spesifikasinya
POCO M7 Pro 5G.
A
A
A

JAKARTAPOCO segera menghadirkan smartphone mid-range terbarunya, POCO M7 Pro 5G ke Indonesia. Ponsel dengan tagar “Maximum Play” ini akan resmi meluncur dan tersedia pada 7 April 2025.

Jeksen, Product Marketing Manager POCO Indonesia, mengatakan bahwa POCO M7 Pro 5G hadir dengan spesifikasi yang mendukung performa maksimal untuk berbagai sisi.

Spesifikasi

POCO M7 Pro 5G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7025-Ultra, yang memberikan performa tinggi untuk berbagai penggunaan, terutama gaming. Performas chipset ini didukung oleh RAM 8GB LPDDR4X dan memori internal 256GB UFS 2.2 yang memberikan kapasitas besar untuk berbagai aplikasi dan data.

POCO M7 Pro 5G menggunakan layar AMOLED 120Hz dengan kecerahan puncak 2100 nits. Layar POCO M7 Pro 5G memiliki fitur eye-care yang memberikan perlindungan bagi mata dari kelelahan, sehingga bisa digunakan selama berjam-jam tanpa khawatir.

Layarnya POCO M7 Pro 5G dilapisi Corning Gorilla Glass 5, plus sertifikasi IP64, yang melindungai dari goresan, benturan, debu, atau percikan air.

Fitur Gaming

POCO M7 Pro 5G memilki fitur game turbo mode yang mendorong performa ponsel ini sehingga aktivitas gaming semakin lancar dan imersif. Di tambah lagi touch sampling rate hingga 2160Hz, bikin setiap sentuhan di layar super responsif, bahkan saat jari basah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/16/3171289//poco_m7_pro_5g-mhoV_large.png
HP Gaming Ramah Kantong, POCO M7 Pro 5G dan C85 Resmi Diluncurkan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/57/3150429//poco_f7_resmi_diluncurkan_di_indonesia-jmY6_large.jpg
POCO F7 Meluncur di Indonesia dengan Performa Flagship dan Baterai Besar, Intip Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/57/3148436//poco_f7-Za6e_large.jpg
POCO F7 Segera Meluncur di Indonesia pada 25 Juni, Intip Tampilannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/57/3147879//bocoran_poco_f7-dHUZ_large.jpg
Bocoran Ungkap Desain dan Spesifikasi Lengkap POCO F7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/57/3142275//poco_f7_dikabarkan_merupakan_rebrand_dari_redmi_turbo_4_pro-hKk3_large.jpg
POCO F7 Dapat Sertifikasi di Indonesia, Kapan Bakal Diluncurkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/57/3139237//poco_c71_resmi_meluncur_di_indonesia-ZDmx_large.jpg
POCO C71 Diluncurkan dengan Harga Rp1 Jutaan, Intip Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement