HOME OTOTEKNO TECHNO

4 Game Arcade Gratis Terbaik yang Bisa Dimainkan di HP

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |18:13 WIB
JAKARTA - Game arcade merupakan salah satu genre penting dalam dunia game. Dengan mekanisme yang sederhana, game-game arcade mudah untuk dimainkan kapan saja, dan menawarkan keseruan untuk mengisi waktu.

Ini menjadikan game arcade sangat cocok untuk menjadi hiburan singkat maupun sesi kompetitif yang panjang. Game jenis ini juga banyak muncul di mobile platform, terutama karena tidak membutuhkan perangkat keras yang kuat dan tidak membutuhkan penyimpanan yang besar.

Berikut beberapa game arcade gratis terbaik di iOS dan Android untuk dimainkan, sebagaimana dilansir Gizmochina:

Crossy Road

Crossy Road

Crossy Road adalah game gim arcade yang terinspirasi dari game klasik Frogger. Dalam game ini, Anda memandu karakter Anda melintasi jalan raya, sungai, dan rel kereta yang ramai sambil menghindari rintangan.

Game ini memiliki grafis pixel art yang menawan, berbagai karakter yang dapat dibuka, dan kontrol satu ketukan yang sederhana namun intuitif.

Platform: iOS dan Android

PAC-MAN 256

Pac Man 256.

PAC-MAN 256 adalah versi modern dari game arcade legendaris PAC-MAN. Game ini memiliki labirin tanpa akhir tempat pemain harus melewati hantu dan mengumpulkan power-up sambil menghindari gangguan yang terus muncul dari bagian bawah layar.

Meski masih mempertahankan unsur arcade klasiknya, PAC-MAN 256 juga menghadirkan mekanisme baru, sehingga pemain bisa menikmati nostalgia dan keseruan saat mengarungi labirin dalam game.

Platform: iOS dan Android

 

Halaman:
1 2
      
