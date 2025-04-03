Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fitur Pembuatan Gambar ChatGPT Kini Bisa Diakses Pengguna Gratis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |17:47 WIB
Fitur Pembuatan Gambar ChatGPT Kini Bisa Diakses Pengguna Gratis
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - OpenAI memperluas fitur pembuatan gambar yang didukung oleh model GPT-4o ke semua penggunanya. Kemampuan pembuatan gambar kecerdasan buatan (AI) pertama kali diluncurkan ke pelanggan berbayar ChatGPT bulan lalu, dan kini bahkan mereka yang menggunakan tingkatan gratis pun dapat mengaksesnya.

Namun, pengguna gratis akan mendapatkan penggunaan terbatas dengan penambahan batas kecepatan tinggi. Perusahaan AI yang berbasis di San Francisco tersebut menyatakan bahwa setiap gambar yang dibuat dengan fitur ini akan menyertakan informasi Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) ke dalam metadata untuk mengurangi kejadian deepfake.

Pengguna Gratis Bisa Mengakses Fitur Pembuatan Gambar

Dalam sebuah posting di X, CEO OpenAI Sam Altman mengumumkan bahwa fitur pembuatan gambar yang didukung GPT-4o di ChatGPT kini tersedia bagi mereka yang menggunakan platform versi gratis.

Pengguna harus masuk ke akun OpenAI mereka untuk menggunakan fitur tersebut. Saat ini, versi gratis memiliki batas kecepatan tiga pembuatan gambar per hari, dan ada periode jeda antara pembuatan dua gambar secara berurutan.

Dalam posting terpisah, Altman menyoroti bahwa satu juta pengguna baru terdaftar di ChatGPT hanya dalam waktu satu jam pada Senin, (31/3/2025). Ia juga membandingkannya dengan rekor platform sebelumnya yang menambahkan satu juta pengguna dalam lima hari saat pertama kali diluncurkan pada 2022, demikian dilansir Gadgets 360.

Tren Pembuatan Gambar Gaya Ghibli

Salah satu alasan utama di balik popularitas fitur baru ini adalah tren Internet yang sedang marak di mana pengguna menggunakan fitur ChatGPT untuk mengubah gambar mereka menjadi gaya seni Studio Ghibli, studio animasi Jepang populer di balik film-film anime seperti Spirited Away, Princess Mononoke, dan My Neighbour Totoro. Platform media sosial telah dibanjiri orang-orang yang mengunggah momen-momen berkesan mereka dalam "gaya Ghibli".

 

