Ponsel Lipat Tiga Samsung Kemungkinan Tak Akan Dirilis di Indonesia

JAKARTA - Perangkat lipat tiga pertama Samsung, yang mungkin disebut Galaxy G Fold, telah banyak dirumorkan meluncur pada akhir tahun ini. Namun, kabarnya perangkat tersebut kemungkinan hnya akan tersedia di dua negara saja.

Sebelumnya, Samsung telah meluncurkan perangkat lipat, Galaxy Z Fold Special Edition, di Korea Selatan dan China. Sekarang, kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi pada Galaxy G Fold yang akan datang, demikian dilaporkan GSM Arena.

Rumor ini muncul berdasarkan daftar ponsel tersebut di basis data GSM Association, yang saat ini hanya memiliki varian SM-F968N dan SM-F9680. Sufiks "N" adalah yang digunakan Samsung untuk pasar dalam negerinya, sedangkan sufiks "0" adalah untuk perangkatnya yang ditujukan untuk China.

Perangkat lipat tiga Samsung tersebut diberi nama kode Q7M, seperti yang terungkap baru-baru ini, dan nama kode ini muncul di basis data sebagai "nama pasar", yang tentu saja keliru. Ini mungkin merupakan cara Samsung untuk mencegah nama perangkat tersebut bocor, dan tampaknya sukses.