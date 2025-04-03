Rockstar Masih Bungkam Soal Tanggal Rilis GTA 6, Ini Alasannya

JAKARTA – Memasuki tahun 2025 Rockstar Games masih bungkam tentang Grand Theft Auto 6 (GTA 6), padahal trailer pertama game tersebut telah diungkapkan pada Desember 2023. GTA 6 dipastikan akan diluncurkan pada musim gugur 2025, tetapi sangat sedikit detail resmi tentang game tersebut yang tersedia sementara spekulasi tentang tanggal peluncurannya berkembang.

Dengan tidak adanya pemasaran untuk GTA 6 sebelum peluncuran, induk perusahaan Rockstar, Take-Two Interactive, kini telah menjelaskan kerahasiaan seputar game tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka ingin mempertahankan "antisipasi dan kegembiraan" untuk peluncurannya.

Detail GTA 6 Akan Dibagikan Mendekati Peluncuran

Dalam wawancara baru dengan Bloomberg, CEO Take-Two Strauss Zelnick mengatakan lebih banyak detail resmi tentang GTA 6 akan dibagikan mendekati peluncuran game tersebut.

"Antisipasi untuk judul itu mungkin merupakan antisipasi terbesar yang pernah saya lihat untuk properti hiburan, dan saya telah berkecimpung di dalamnya beberapa kali, dan saya telah berkecimpung dalam setiap bisnis hiburan yang ada. Dan kami ingin mempertahankan antisipasi dan kegembiraan itu," kata Zelnick ketika ditanya tentang tanggal rilis GTA 6.

"Kami memang memiliki pesaing yang akan menjelaskan jadwal rilis mereka beberapa tahun sebelumnya, dan kami telah menemukan bahwa hal yang lebih baik untuk dilakukan adalah menyediakan materi pemasaran yang relatif dekat dengan waktu rilis untuk menciptakan kegembiraan itu di satu sisi dan menyeimbangkan kegembiraan itu dengan antisipasi yang tidak terpenuhi. Kami tidak selalu melakukannya dengan tepat, tetapi itulah yang ingin kami lakukan," tambahnya, sebagaimana dilansir Gadgets 360.