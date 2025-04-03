Nintendo Ungkap Detail Switch 2, Bakal Meluncur Awal Juni

JAKARTA - Nintendo akhirnya mengungkap semua detail konsol Switch 2 yang akan datang, atau yang saat ini disebut sebagai Switch 2. Model yang diperbarui ini dibangun kembali sepenuhnya dari awal dan meningkatkan setiap aspek dari pendahulunya.



Desain

Dari desainnya, Switch 2 secara keseluruhan lebih besar dari pendahulunya. Konsol ini berukuran lebar 271,8 mm dan tinggi 114,3 mm, dengan ketebalan yang sama, 13.9 mm. Seluruh unit beserta kontrolernya memiliki berat 399 g.

Desain baru ini memiliki penyangga yang jauh lebih besar di bagian belakang yang memungkinkan jangkauan gerakan yang jauh lebih luas. Ada juga dua port USB-C, satu di bagian atas dan satu di bagian bawah.

JoyCon 2

Switch 2 hadir dengan Joy-Con 2 yang baru dan lebih baik. Konsol ini tidak memiliki skema warna merah dan biru yang mencolok seperti Joy-Con asli dan hanya menggunakan warna tersebut sebagai highlight, sementara warnanya didominasi warna hitam. Joy-Con 2 menggunakan magnet yang kuat, bukan sistem rel, untuk menempel pada konsol. Konsol ini juga memiliki tombol SL/SR yang lebih besar agar lebih nyaman saat menggunakan satu kontroler dalam satu waktu. Stik analognya juga lebih besar.

Dilansir GSM Arena, fitur baru terbesar dari Joy-Con 2 adalah keduanya dapat digunakan secara terpisah atau bersama-sama sebagai mouse. Hal ini memungkinkan fungsionalitas tambahan dalam permainan, di mana Anda dapat menggunakan satu atau kedua kontroler sebagai mouse selama permainan tersebut mendukung fitur ini. Nintendo memamerkan judul game Switch yang sudah ada dengan dukungan mouse tambahan serta judul baru yang secara eksklusif mengandalkan penggunaan Joy-Con 2 dalam mode mouse.