HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Perkenalkan Pikap Shark 6, Siap Saingi Ford Ranger

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |18:08 WIB
JAKARTA - BYD memperkenalkan pikap double cabin Shark 6 pada pameran Bangkok Motor Show di Thailand. Mobil pikap itu dilaporkan bakal dibanderol seharga 1,699 juta baht atau sekitar Rp800 juta. 

1. BYD Shark 6

Pikap Shark 6 dibangun di atas platform DMO BYD, yang menampilkan struktur body on frame dan suspensi double A arm independent untuk bagian depan dan belakang, lapor Car News China, dikutip Rabu (2/4/2025). 

Secara dimensi, BYD Shark 6 memiliki panjang 5.457 mm, lebar 1.917 mm, dan tinggi 1.925 mm dengan jarak sumbu roda 3.260 mm. 

Dimensi ini membuat BYD Shark 6 lebih besar dari Ford Ranger, pikap terlaris di Thailand. 

Shark 6 dijual ke berbagai negara, termasuk Meksiko, Australia, dan Brasil. Di beberapa negara, mobil ini dinamai Shark, bukan Shark 6.

BYD Shark 6 ditenagai mesin turbo 4 silinder 1,5 liter yang dipasangkan dengan dua motor listrik permanent magnet synchronous. Mesin tersebut hanya berfungsi sebagai generator untuk mengisi daya baterai dan menggerakkan motor. Output gabungan dari kedua motor tersebut mencapai 321 kW (430 hp) dan torsi 650 Nm. Ini memungkinkan Shark 6 berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam 5,7 detik. 

Sementara baterai yang digunakan adalah baterai blade 29,58 kWh. Mobil tersebut memiliki jangkauan gabungan sejauh 800 km.

 

