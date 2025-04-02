Chery Bakal Luncurkan 3 Model Super Hybrid Tahun Ini

Chery Bakal Luncurkan 3 Model Super Hybrid Tahun Ini (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Chery baru saja memperkenalkan teknologi baru yakni Chery Super Hybrid (CSH). Teknologi memungkinkan konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit. Nantinya, akan ada 3 model Chery yang dirilis menggunakan platform Super Hybrid tersebut.

1. 3 Model Hybrid

Country Director of Chery Sales Indonesia, Zeng Shuo, menjelaskan ada 3 model Chery yang dirilis di Indonesia dengan dibekali sistem CSH.

"Chery sudah punya Super Hybrid platform, ke depannya kita akan perkenalkan tiga model 2025. Jadi waktu kita launching kita pakai produk CSH," kata Zeng Shuo di Jakarta, belum lama ini.

Di sisi lain, Vice President Chery International, Chen Chunqing, menjelaskan, Indonesia menjadi negara pertama setir kanan yang mengadopsi teknologi CSH.

CSH merupakan teknologi New Energy Vehicle mutakhir yang menggabungkan keunggulan Super Hybrid Electric Vehicle (Super HEV) dan Electric Vehicle (EV). Teknologi ini bisa membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit.

2. Tiggo 8 dan 9 CSH

Diketahui, Chery telah memamerkan Tiggo 8 CSH dalam dua varian yaitu AWD (all wheel drive) dan FWD (front wheel drive), meski masih prototipe.