Produksi iPhone Bakal Dilipatgandakan di Negara Ini, Capai 30 Juta Unit (GSM Arena)

JAKARTA - Apple dilaporkan siap memproduksi 25-30 juta iPhone di India pada tahun ini. Angka tersebut naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 12 juta unit.

1. Bakal Lipatgandakan Produksi di India

Melansir GSM Arena, Selasa (1/4/2025), Apple telah melakukan diversifikasi perakitan iPhone dalam beberapa tahun terakhir untuk mengurangi ketergantungannya pada China sebagai pusat manufaktur utama.

India berimbas akan hal ini. Laporan baru dari The Economic Times menunjukkan, Foxconn berencana menggandakan perakitan iPhone di negara tersebut.

Laporan tersebut menunjukkan Foxconn akan merakit 25-30 juta iPhone di India pada akhir tahun ini. Berdasarkan perkiraan yang diberikan oleh sumber yang tidak disebutkan namanya, Foxconn merakit sekitar 12 juta iPhone di India tahun lalu. Ini berarti angka tahun 2025 akan lebih dari dua kali lipat produksi.