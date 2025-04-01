Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Tren Studio Ghibli, Pengguna ChatGPT Bertambah 1 Juta dalam 1 Jam

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |13:58 WIB
JAKARTA - Jumlah pengguna ChatGPT meningkat pesat dalam beberapa waktu belakangan karena viralnya tren Studio Ghibli. Bahkan, dalam waktu satu jam, pengguna ChatGPT bertambah hingga 1 juta orang. 

1. Pengguna ChatGPT Bertambah 1 Juta dalam 1 Jam

Melansir Endgadget, OpenAI telah menggandakan jumlah pengguna ChatGPT dengan cepat. Adanya fitur pembuatan gambar terbarunya telah meningkatkan popularitas asisten AI tersebut. 

Hari ini, CEO OpenAI, Sam Altman, dalam postingan di akun X miliknya menyebut, peluncuran ChatGPT 26 bulan lalu adalah hal tergila. Kini, pengguna ChatGPT bahkan bertambah hingga 1 juta dalam 1 jam. Ia menyebutnya sebagai "permintaan yang tidak masuk akal" untuk pembuatan gambar.

"Peluncuran chatgpt 26 bulan lalu adalah salah satu momen viral paling gila yang pernah saya lihat, dan kami menambahkan satu juta pengguna dalam lima hari. Kami menambahkan satu juta pengguna dalam satu jam terakhir," cuit @sama.

Diketahui, ChatGPT meluncurkan pembuatan gambar baru pada pekan lalu. Fitur itu disediakan untuk semua tingkatan pengguna. 

Namun, minat yang tinggi menyebabkan akses untuk pengguna gratis dibatalkan. Sekarang, perusahaan tersebut melaporkan "masalah dengan pendaftaran baru."

 

Halaman:
1 2
      
