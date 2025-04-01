Dukung Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik, PEVS 2025 Gandeng Pemda

JAKARTA - Pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025 akan menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya mempercepat penerapan kendaraan listrik di Indonesia.

Sebagai informasi, PEVS 2025 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 29 April - 4 Mei. Pameran ini akan diramaikan sejumlah brand kendaraan listrik dari berbagai roda dua dan roda empat.

1. Gandeng Pemda

Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengungkapkan PEVS 2025 akan disuguhkan dengan konsep yang lebih baik. Ia juga ingin memperkenalkan perkembangan teknologi kendaraan listrik kepada pemerintahan yang baru.

"Ada beberapa hal yang berubah lebih baik atas penyelenggaraan PEVS keempat ini. Pertama model bisnisnya, ada B2B, ada B2G karena kita akan mengundang lokal government yang baru saja dilantik kemarin," kata Moeldoko di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Moeldoko menyampaikan pemerintah daerah yang baru saja menjabat perlu memberikan perhatian pada kendaraan listrik, utamanya memahami lebih dalam mengenai Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan KBLBB.

Sebab, aturan ini mengatur kendaran listrik sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ini sebagai contoh kepada masyarakat bahwa kendaraan listrik cocok untuk digunakan mobilitas harian.