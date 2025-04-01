Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Banyak Brand Main di Segmen EV, Ternyata Cuma 4 Merek yang Untung

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |13:29 WIB
Banyak Brand Main di Segmen EV, Ternyata Cuma 4 Merek yang Untung
Banyak Brand Main di Segmen EV, Ternyata Cuma 4 Merek yang Untung (Ilustrasi/Carscoops)
A
A
A

JAKARTA - Populasi mobil listrik kian meningkat di belahan dunia. Ini sebanding dengan makin banyaknya brand yang memasarkan kendaraan ramah lingkungannya. Namun, dari banyaknya merek mobil listrik, ternyata hanya ada 4 yang meraup keuntungan pada 2024. 

1. Cuma 4 Merek EV yang Untung

Melansir Carscoops, Selasa (1/4/2025), studi mengungkap hanya 4 merek khusus EV yang saat ini untung. Sementara merek yang khusus memasarkan mobil listrik lainnya merugi. 

Dari studi itu, Tesla dan BYD memimpin dengan memiliki kinerja terbaik. Studi tersebut meneliti rasio pendapatan operasional merek EV utama dan menemukan pada 2024, Tesla melaporkan margin operasi sebesar 7,2%. Angka ini menempatkan Tesla di atas BYD dengan angka 6,4%. 

Namun, margin Tesla menurun jika dibandingkan 2023, dan margin BYD malah naik. Jika kondisi itu bertahan, BYD bisa segera melampaui Tesla dalam hal profitabilitas operasional.

Tesla Cybertruck (Foto: Reuters)
Tesla Cybertruck (Foto: Reuters)

Kunci pertumbuhan kedua merek ini adalah integrasi vertikal. Ini membantu mereka untuk meningkatkan skala dan mencapai profitabilitas lebih cepat. 

Dua merek EV lainnya yang telah mencapai profitabilitas adalah Li Auto dari China dan Series Group, yang mencakup merek Seres, Aito, dan Landian.

Meskipun cuma ada 4 merek EV yang untung pada 2024, sebagian ada pula yang mendekat laba. Zeekr, bagian dari grup Geely, melaporkan margin operasi sebesar -8,5% tahun lalu. Namun dengan penjualan yang meningkat, perusahaan tersebut mungkin akan segera mulai menghasilkan laba bagi perusahaan induknya. 

Xpeng dan Leapmotor juga bergerak ke arah yang benar. Keduanya berhasil mengurangi lebih dari separuh kerugian mereka antara tahun 2023 dan 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
XPeng Zeekr Tesla BYD Mobil Listrik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/15/3192121/mobil_listrik_china_jalani_uji_coba_musim_dingin-OAQR_large.jpg
67 Mobil Listrik China Disiksa Jalani Uji Coba Musim Dingin, Suhu -25 Derajat Celsius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/15/3191339/spklu-x4MJ_large.jpg
Libur Nataru, Ini Daftar Lengkap Lokasi SPKLU di Tol Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190246/byd_atto_1-odfC_large.jpg
Daftar Mobil Listrik Terlaris November 2025, BYD Atto 1 Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189525/byd_atto_1-vtBn_large.jpg
BYD Harap Insentif Mobil Listrik Dilanjutkan Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183863/byd_atto_1-EoIU_large.jpg
Melonjak 245 Persen, Penjualan Mobil Listrik Tembus 13.935 Unit Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182777/mobil_listrik-CoMu_large.jpg
Insentif Mobil Listrik Segera Berakhir, Konsumen Serbu Diler
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement