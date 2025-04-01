Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bocoran Anyar Mobil Listrik Kedua Xiaomi, Segera Meluncur Tahun Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |11:36 WIB
Bocoran Anyar Mobil Listrik Kedua Xiaomi, Segera Meluncur Tahun Ini
Bocoran Anyar Mobil Listrik Kedua Xiaomi, Segera Meluncur Tahun Ini (Car News China)
A
A
A

JAKARTA - CEO Xiaomi Lei Jun membocorkan mobil listrik kedua yang bakal diluncurkan. Mobil Xiaomi YU7 tersebut rencananya meluncur di China pada pertengahan tahun ini. 

Melansir Car News China, Selasa (1/4/2025), CEO Xiaomi Lei Jun baru-baru ini membagikan serangkaian foto di media sosial. 

Sekilas, Xiaomi YU7 jelas merupakan kendaraan Xiaomi. Fasia depannya menyerupai versi SU7 yang lebih menonjol. Sementara lampu depan berbentuk serupa dan elemen lampu khas yang memotong seluruh rakitan.

Seperti SU7, YU7 dilengkapi sensor LiDAR yang dipasang di tepi atap. Ini menunjukkan bahwa mobil SUV tersebut akan menawarkan sistem bantuan pengemudi (ADAS) canggih yang mirip dengan sedan. 
SUV ini juga terlihat menggunakan roda yang terinspirasi dari Turbofan. Namun, Xiaomi berencana untuk menawarkan 26 desain roda yang berbeda untuk YU7.

1. Dimensi dan Baterai

Sementara itu, secara dimensi YU7 memiliki panjang 4.999 mm, 1.996, 1608 mm dan memiliki jarak sumbu roda 3.000 mm. 

Halaman:
1 2
      
