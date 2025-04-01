Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Lewat, Zeekr Kenalkan Supercharger Berdaya 1,2 MW

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |09:48 WIB
BYD Lewat, Zeekr Kenalkan Supercharger Berdaya 1,2 MW
Zeekr Kenalkan Supercharger Berdaya 1,2 MW, Meluncur Tahun Ini (Dok Car News China)
JAKARTA - Jenama Zeekr bakal meluncurkan stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik dengan daya puncak hingga 1,2 MW. Supercharger itu akan diluncurkan diumumkan pada pertengahan tahun ini. 

1 Supercharger Zeekr

Melansir Car News China, supercharger itu akan diperkenalkan pada ajang Shanghai Auto Show pada 23 April 2025. Zeekr menyatakan supercharger itu akan  dan diluncurkan pada kuartal 2 tahun ini.

Wakil Presiden Zeekr Group, Zhao Yuhui, mengungkapkan supercharger 1,2 MW di China Electric Vehicle 100 Forum kemarin. Stasiun pengisian daya super ini akan memiliki 10 colokan. Setiap colokan mampu menyalurkan daya sebesar 1,2 MW.

Zeekr fokus pada infrastruktur pengisian dayanya. Dalam tiga tahun terakhir, Zeekr telah memperbarui stasiun pengisian dayanya dari 360 kW menjadi 600 kW, lalu menjadi 800 kW. 

Saat ini, Zeekr mengoperasikan 826 stasiun pengisian daya dengan 4.007 pengisi daya di Tiongkok.

"Kami akan memimpin industri pengisian daya ke era pengisian daya 1 MW yang sangat cepat,” kata Zhao. 

Zeekr berencana memiliki 10.000 pengisi daya pada tahun 2026 di China. 

 

Topik Artikel :
BYD mobil listrik Zeekr
