Vivo Pamerkan Headset Realitas Gabungan Baru di China, Mirip dengan Apple Vision Pro

JAKARTA – Vivo memperkenalkan headset realitas campuran (MR) baru yang disebut dengan vivo Vision pada acara Boao Forum for Asia pekan lalu. Unit headset tersebut dipamerkan di stan vivo, untuk menunjukkan desainnya, sementara prototipenya diperkirakan akan diluncurkan pada pertengahan 2025.

Kemiripan dengan Apple Vision Pro

Sekilas, desain perangkat yang dipamerkan tersebut memiliki kemiripan dengan headset MR milik Apple, Vision Pro. Ini terutama terlihat dari bentuk headrest vivo Vision yang serupa dengan Vision Pro.

Apple Vision Pro.

Dilansir GSM Arena, vivo menyatakan bahwa peluncuran vivo Vision merupakan bagian dari strategi untuk "memperkuat kemampuan komputasi spasial waktu nyata untuk aplikasi masa depan dalam robotika konsumen."

Acara tersebut juga menampilkan lebih banyak inovasi mutakhir seperti kemajuan 6G dan ponsel pintar X200 Ultra yang akan datang.

Selama sesi "vivo Release Moment" yang diadakan pekan lalu, Hu Baishan, Wakil Presiden Eksekutif dan COO vivo, mengatakan bahwa industri ponsel adalah "mikrokosmos" inovasi teknologi China. Hu menunjukkan bahwa vivo telah menjadi merek ponsel domestik nomor satu selama empat tahun terakhir, dan melayani lebih dari 500 juta pengguna di 60 pasar.

Boao Forum fot Asia, yang sering disebut sebagai "Asian Davos," adalah acara yang diprakarsai oleh dua lusin negara Asia tempat para pemimpin dari pemerintahan, bisnis, dan akademisi membahas visi mereka tentang isu-isu paling mendesak yang dihadapi kawasan tersebut.