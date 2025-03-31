Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Berapa Usia Bumi yang Kita Tinggali? Ini Jawaban dan Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |11:43 WIB
JAKARTA Planet Bumi yang kita tinggali ini sudah tua, dan telah ada jauh sebelum manusia muncul berkembang biak dan memulai peradaban hingga saat sekarang ini. Bahkan, kemunculan manusia saat ini bisa diibartkan terjadi pada detik-detik terakhir dan hanya merupakan bagian sangat kecul dari sejarah planet ini.

Para ilmuwan sepakat bahwa Bumi terbentuk sekira 4,54 miliar tahun yang lalu, sekira 10 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Setelah awan gas raksasa runtuh dan membentuk matahari, sebagian awan itu tersisa untuk membentuk planet.

"Saya kerap membayangkan tata surya awal seperti pizza," kata Mark Popinchalk, astronom di Museum Sejarah Alam Amerika dan Universitas New York, sebagaimana dilansir Live Science.

"Jika awan gas tempat bintang terbentuk adalah bola adonan, awalnya mungkin seperti gumpalan, tetapi akan berputar pada awalnya. Bintang akan terbentuk dari 99% 'adonan' itu, tetapi sisanya masih berputar seperti itu — dan, jika diberi cukup waktu, akan merata seperti pizza di sekeliling bintang. Dari 1% 'adonan' itulah semua planet terbentuk."

Proses Pembentukan Bumi

Namun, Bumi yang masih muda tidak seperti dunia hijau subur yang kita kenal saat ini. Tepat saat terbentuk, bumi masih meleleh akibat benturan yang menciptakannya. Bagian yang lebih berat, seperti besi, tenggelam membentuk inti planet kita, dan unsur yang lebih ringan menggelembung ke permukaan. Akhirnya, hal ini menyebabkan Bumi berlapis-lapis dengan inti, mantel, dan kerak.

Setelah tata surya tenang dan lebih sedikit asteroid yang menghantam Bumi, lautan terbentuk dan kehidupan bermunculan hampir seketika.

 

