Ikuti TikTok, Instagram Tambah Fitur Tingkatkan Kecepatan Pemutaran Reels

JAKARTA - Instagram diam-diam meluncurkan fitur baru untuk aplikasinya yang memungkinkan pengguna menggandakan kecepatan pemutaran Reel. Ini mengikuti langkah Instagram awal tahun ini yang memperpanjang durasi Reel hingga tiga menit, dan fitur terbaru ini ditujukan untuk menawarkan opsi bagi pengguna untuk menikmati konten yang lebih panjang dengan cepat.

Langkah ini sejalan dengan strategi platform media sosial milik Meta yang memprioritaskan konten berdurasi pendek daripada video panjang, dengan menyebutnya sebagai bagian dari "identitas inti" perusahaan untuk menghubungkan orang dengan teman.

Fitur Peningkatan Kecepatan Pemutaran Ulang di Instagram Reel

Pertama kali ditemukan oleh TechCrunch, fitur baru ini memungkinkan pengguna mempercepat Instagram Reel dengan mengetuk dan menahan sisi kiri atau kanan layar. Sementara itu, tindakan yang sama di bagian tengah layar akan menjeda video, sama seperti sebelumnya. Label kecepatan 2x muncul di bagian bawah Instagram Reel jika telah dipercepat.

Dilansir Gadgets 360, fitur ini diperkirakan akan diperkenalkan sebagai fitur praktis menyusul keputusan platform media sosial tersebut untuk memperpanjang durasi Reels hingga tiga menit. Dengan opsi kecepatan pemutaran 2x yang baru, diharapkan akan memudahkan pengguna untuk menonton video yang lebih panjang hingga akhir.

Fitur tersebut kini tersedia untuk Instagram Reels di Android dan iOS.

Fitur serupa sudah tersedia di TikTok, layanan hosting video milik ByteDance. Dengan diperkenalkannya Instagram Reels, platform media sosial tersebut diperkirakan akan memperkuat posisinya dengan menawarkan lebih banyak fitur yang didedikasikan untuk konten video berdurasi pendek.