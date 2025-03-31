Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Perkenalkan Sistem Charging Baru, Isis Baterai Mobil Listrik Hanya dalam 5 Menit

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |16:36 WIB
BYD Perkenalkan Sistem Charging Baru, Isis Baterai Mobil Listrik Hanya dalam 5 Menit
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
JAKARTA BYD meluncurkan sistem baru untuk mobil listrik yang menurut produsen mobil China tersebut akan memungkinkan mobil untuk mengisi daya baterai hampir secepat mobil bermesin pemvakaran atau ICE untuk mengisi bahan bakar.

Sistem baterai dan pengisian daya baru BYD mampu menyediakan jarak tempuh 470 kilometer (292 mil) dalam lima menit dalam pengujian pada sedan Han L barunya, kata Ketua dan pendiri Wang Chuanfu pada pertengahan bulan ini.

Mampu mengisi daya mobil dalam waktu yang dibutuhkan kendaraan bermesin ICE untuk masuk dan keluar dari pom bensin dapat meyakinkan pengemudi yang tidak mau berhenti lama untuk beralih ke mobil listrik.

Lebih Cepat dari Supercharger Tesla

Sistem baru, yang akan menjadi dasar bagi banyak kendaraan listriknya di masa mendatang, dapat memberikan dorongan lain bagi BYD, yang telah bangkit dari ketertinggalan untuk menyaingi Tesla Inc. sebagai penjual kendaraan listrik teratas di dunia, demikian dilansir Gadgets 360.

Kecepatan pengisian daya sistem baru ini akan jauh lebih cepat daripada Supercharger Tesla, yang dapat menambah jarak tempuh hingga 275 kilometer dalam 15 menit. Namun, Tesla memiliki jaringan yang jauh lebih besar, yaitu lebih dari 65.000 Supercharger di seluruh dunia. Sedan listrik CLA entry-level baru dari Mercedes-Benz Group AG yang diluncurkan minggu lalu dapat menambah jarak tempuh 325 kilometer dalam 10 menit pengisian daya.

Platform kendaraan listrik baru BYD akan memungkinkan mobil mencapai 100 kilometer per jam dalam dua detik, kata Wang pada acara di kantor pusat perusahaan di Shenzhen.

 

Halaman:
1 2
      
