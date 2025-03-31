Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 Cara Memainkan Game AAA di Smartphone, Bisa Pakai Ponsel Lawas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |16:01 WIB
3 Cara Memainkan Game AAA di Smartphone, Bisa Pakai Ponsel Lawas
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Mobile Game telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir berkat kemajuan perangkat keras dan teknologi pada smartphone. Kini, memainkan game AAA atau triple A bukan lagi suatu hal yang hanya bisa dilakukan di PC atau konsol, tetapi juga pada smartphone.

Apa Itu Game AAA

Game AAA adalah istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan game-game yang dikembangkan oleh studio game besar dan memilki budget pengembangan yang besar, dari puluhan juta hingga ratusan juta dolar dan diharapkan akan terjual hingga jutaan kopi. Game AAA biasanya menampilkan grafis kelas atas dan gameplay yang luas, yang membuatnya sulit untuk dijalankan oleh smartphone, yang memiliki perangkat keras tak sekuat PC atau konsol.

Namun, seperti yang telah disampaikan, dengan perkembangan teknologi, kini game AAA dapat dimainkan pada smartphone. Setidaknya ada tiga cara utama untuk memainkan game AAA pada smartphone, berikut penjelasannya, sebagaimana dilansir Gizmochina.

1. Streaming Game AAA ke Smartphone

Layanan cloud gaming telah merevolusi cara kita mengakses dan memainkan game AAA di perangkat seluler. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menikmati judul AAA di smartphone tanpa memerlukan perangkat keras terkuat dan terbaik.

Dengan memanfaatkan server jarak jauh yang canggih atau bahkan PC/konsol game rumahan, seseorang dapat melakukan streaming game langsung ke smartphone.

Ada banyak platform yang menawarkan layanan cloud gameing ini, seperti Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, dan bahkan Steam Link.

 

Halaman:
1 2 3
      

