HOME OTOTEKNO TECHNO

Review Amazfit Active 2 (Round), Smartwatch yang Stylish dengan Fitur Lengkap dan Ramah Kantong

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |22:06 WIB
Review Amazfit Active 2 (Round), Smartwatch yang Stylish dengan Fitur Lengkap dan Ramah Kantong
Amazfit Active 2 Round.
A
A
A

JAKARTA Amazfit Active 2 (Round) menjadi salah satu pilihan smartwatch yang menawarkan fitur pelacak kesehatan yang lengkap, desain simpel yang stylish, dengan harga yang terjangkau. Baterai smartwatch ini juga memiliki daya tahan yang lama, sehingga bisa digunakan dalam waktu yang lama tanpa perlu sering mengisi daya.

Setidaknya itu sayang saya rasakan saat menggunakan Amazfit Active 2 (Round) ini selama sekira sepekan, sepanjang hari. Saya mencoba smartwatch ini untuk berbagai kegiatan muali dari berolahraga hingga pemakaian sehari-hari. Berikut ulasan tentang Amazfit Active 2 (Round).

Desain

Amazfit Active 2 (Round) hadir dengan desain lingkaran yang simpel, dengan dua tombol di sisi kanan, satu untuk masuk ke menu, dan satu tombol lagi untuk mengakses mode latihan. Dibalut dengan body stainless steel, Amazfit Active 2 (Round) memiliki diameter 43,9 cm dengan bezel yang cukup lebar.

Meski simpel, desain Amazfit Active 2 (Round) terlihat stylish, selain itu smartwatch ini juga ringan, hanya memiliki berat 29,5 gram.

Smartwatch yang saya gunakan adalah Amazfit Active 2 (Round) versi standar dengan strap silikon yang sporty. Varian premium yang mungkin akan hadir di Indonesia strap kulit dan layar sapphire crystal dengan harga yang lebih mahal.

Amazfit Active 2 Round.

Strap silikom ini nyaman digunakan dan setelah terbiasa menggunakannya, bahkan hampir tidak terasa di pergelangan. Smartwatch Amazfit memiliki strap dengan desain yang sedikit sulit dipasangkan dan disesuaikan di pergelangan, tetapi ini bukan sebuah masalah besar.

Strap ini juga mudah dilepas pasang dengan menarik tombol kecil yang mudah terlihat.

Amazfit Active 2 (Round) menggunakan layar AMOLED 1.32” dengan resolusi 466x466 yang memberikan tampilan cerah dan enak dipandang mata. Dengan kecerahan maksimal 2.000 nits, display smartwatch ini dapat dengan mudah terlihat meski kita berada di luar ruangan.

Layar ini juga memilki fitur anti-fingerprint coating, sehingga tidak ada bekas jari yang tertinggal, selain juga tahan air hingga 5 ATM.

 

