HOME OTOTEKNO TECHNO

Donasi Pelanggan Tekomsel Antar 1.100 Pemudik Pulang Kampung melalui Program Mudik Hepi Telkomsel Poin 2025

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |21:41 WIB
Donasi Pelanggan Tekomsel Antar 1.100 Pemudik Pulang Kampung melalui Program Mudik Hepi Telkomsel Poin 2025
Mudik Hepi Telkomsel Poin 2025. (Foto: Telkomsel)
A
A
A

JAKARTA Telkomsel resmi memberangkatkan 1.100 pemudik dari kalangan pekerja sektor informal dalam program tahunan Mudik Hepi Telkomsel Poin 2025 periode 1–25 Maret 2025. Program hasil kerja sama Telkomsel dengan Kitabisa.com ini terwujud berkat terwujud berkat donasi Poin dari pelanggan Telkomsel dan IndiHome yang ditukarkan melalui MyTelkomsel.

Sebanyak 6 tujuan mudik yang dilayani oleh bus dari Jakarta, yakni Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta via Solo. Selain itu, 3 rute perjalanan laut juga disiapkan dengan kapal PELNI, yaitu Batam–Tanjung Priok, Balikpapan–Surabaya, dan Makassar–Surabaya.

“Melalui Mudik Hepi Telkomsel Poin, kami ingin mengajak pelanggan untuk berbagi kebaikan di bulan penuh berkah ini serta sambungkan senyuman bagi sesama. Kami berharap donasi Poin dari pelanggan Telkomsel dan IndiHome bisa meringankan beban pekerja sektor informal, sehingga mereka dapat merayakan Idulfitri bersama orang-orang terkasih. Semoga seluruh pemudik tiba dengan selamat sampai tujuan dan bisa menjadikan Ramadan terbaik mereka dengan kebersamaan yang membahagiakan,” kata Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng.

Dengan menukarkan 5 Telkomsel Poin – setara donasi Rp500 – langsung melalui aplikasi MyTelkomsel, pelanggan Telkomsel dan IndiHome turut menjadi bagian dari gerakan sosial Mudik Hepi yang membantu para pekerja sektor informal. Selain mendapatkan fasilitas transportasi agar dapat pulang berkumpul kembali bersama keluarga, pemudik juga dibekali dengan bingkisan lebaran sehingga dapat menyambut momen Idulfitri dengan lebih meriah.

 

