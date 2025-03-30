Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Perusahaan Media Sosial X Dibeli Startup AI Senilai USD33 Miliar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |14:40 WIB
Perusahaan Media Sosial X Dibeli Startup AI Senilai USD33 Miliar
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan media sosial X, yang dahulu dikenal sebagai Twitter telah dibeli oleh xAI milik Elon Musk dalam kesepakatan yang bernilai USD33 miliar. Kesepakatan ini memungkinkan nilai perusahaan kecerdasan buatan (AI) xAI Musk untuk dibagikan dengan para investor di X.

Kesepakatan itu juga dapat membantu kemampuan Xai untuk melatih chatbotnya yang dikenal sebagai Grok.

"Masa depan XAI dan X saling terkait," Musk, yang sebelumnya membeli X senilai lebih dari USD44 miliar pada 2022, sebagaimana dilansir Reuters. "Hari ini, kami secara resmi mengambil langkah untuk menggabungkan data, model, komputasi, distribusi, dan bakat."

Dia mengatakan nilai gabungan "XAI pada USD80 miliar dan x pada USD33 miliar (USD45 miliar lebih sedikit USD12 miliar utang)".

Perwakilan untuk X dan xAI tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sebagian besar spesifik kesepakatan masih belum jelas, seperti bagaimana para pemimpin X akan diintegrasikan di perusahaan baru atau apakah akan ada pengawasan peraturan.

Seorang investor di xAI yang menolak diidentifikasi mengatakan mereka tidak terkejut dengan kesepakatan itu, melihatnya sebagai Musk yang mengkonsolidasikan kepemimpinan dan manajemennya di perusahaannya sendiri.

Musk tidak meminta persetujuan investor tetapi mengatakan kepada mereka bahwa kedua perusahaan telah berkolaborasi dengan cermat dan kesepakatan itu akan mendorong integrasi yang lebih dalam dengan Grok, kata investor.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
media sosial Elon Musk xAI X
