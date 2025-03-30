Prince of Persia: The Lost Crown Akan Dirilis untuk Android dan iOS pada 14 April

JAKARTA - Prince of Persia: The Lost Crown awalnya dirilis di Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One dan Xbox Series X/S pada Januari 2024 dan datang ke Windows melalui Steam pada Agustus tahun lalu. Sekarang, Ubisoft akan membawa game Action-Adventure untuk para gamer seluler dengan merilisnya di platform Android dan iOS bulan depan.

Pengembang Prancis telah mengumumkan harga untuk versi seluler permainan dan mengkonfirmasi fitur yang dapat diharapkan oleh para pemain di platform ini.

Untuk memainkan game Prince of Persia: The Lost Crown gamer perlu merogoh kocek sebesar ditetapkan pada EUR14.99 (sekira Rp268 ribu) di pasar global tertentu, menurut siaran pers oleh Ubisoft yang dilansir Gadgets 360. Perusahaan menambahkan bahwa game ini akan tersedia dengan harga peluncuran khusus EUR9.99 (sekira Rp179 ribu) selama tiga minggu pertama, mulai 14 April.

Gim ini akan tersedia untuk pengguna Android dan iOS di smartphone atau tablet mereka. Pra-pendaftaran untuk versi seluler game saat ini terbuka melalui App Store dan Play Store. Gamer yang tertarik akan dapat menikmati uji coba gratis dari perkenalan game.

Fitur Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown telah dioptimalkan untuk ponsel oleh studio Ubisoft Da Nang, menurut keterangan dari pperusahaan. Adaptasi seluler game Metroidvania ini akan memungkinkan gamer untuk bermain offline. Ini mendukung frame rate hingga 60fps memastikan gameplay yang halus "pada sebagian besar ponsel generasi terbaru".