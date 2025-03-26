5 Motor Bebek Bekas Murah Meriah, Performa Oke Harga Bersahabat

JAKARTA - Lima motor bebek bekas murah meriah akan diulas Okezone dalam artikel ini. Anda bisa menjadikannya sebagai referensi saat mencari kendaraan andal dengan harga terjangkau.

Motor bebek telah lama menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena memiliki banyak kelebihan. Di antaranya seperti konsumsi bahan bakarnya yang irit serta biaya perawatan yang relatif rendah, sehingga cocok dijadikan pilihan untuk keperluan sehari-hari

Apabila harganya dirasa masih terlalu mahal, mencari motor bebek bekas bisa menjadi solusi. Bersama ketelitian dalam memilih, Anda bisa mendapatkan motor bekas yang masih prima tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Lalu, apa saja motor bebek bekas yang murah meriah? Berikut di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (26/3/2025).

1. Honda Revo

Honda Revo dikenal dengan keiritan bahan bakarnya. Selain itu, rangka bodinya yang dirancang ringan sangat memudahkan pengendalian saat berkendara.

Honda Revo cocok menjadi kendaraan harian yang praktis dan ekonomis. Bersama mesin berkapasitas 110 cc, motor ini menawarkan performa yang cukup bertenaga untuk kebutuhan sehari-hari, namun tetap menjaga konsumsi bahan bakarnya.

Di pasar bekas, harga motor ini juga sangat terjangkau. Pada sejumlah platform jual beli online, Honda Revo keluaran tahun 2007 hingga 2009 bisa didapatkan dengan harga di bawah Rp3 jutaan.

2. Honda Supra

Honda Supra merupakan motor bebek legendaris di Indonesia. Beberapa varian yang cukup populer di antaranya seperti Supra Fit dan Supra X.

Selain dikenal dengan ketangguhannya, Supra juga irit bensin. Maka dari itu, penggunaannya akan sangat cocok untuk keseharian yang panjang.

Pada pasaran motor bekas, Honda Supra Fit menjadi varian termurah yang bisa ditemui dengan harga mulai dari Rp2 jutaan. Sementara untuk Supra X 125 harganya masih relatih tinggi dan bisa menyentuh Rp5 juta.

3. Yamaha Vega

Beralih ke Yamaha, Vega juga menjadi salah satu motor bebek legendaris. Motor ini dikenal dengan kesederhanaan, keandalan, dan konsumsi bahan bakarnya yang sangat irit.

Bobot motor yang ringan membuatnya mudah dikendalikan di jalanan sempit atau saat bermanuver di lalu lintas yang padat. Untuk pasar motor bekas, varian Yamaha Vega R bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3 jutaan.