HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rencana QJMotor Bangun Pabrik hingga Dirikan 20 Diler Tahun Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |10:47 WIB
Rencana QJMotor Bangun Pabrik hingga Dirikan 20 Diler Tahun Ini
Rencana QJMotor Bangun Pabrik hingga Dirikan 20 Diler Tahun Ini (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Jenama motor asal China, QJMotor, bakal mendirikan 20 diler pada tahun ini. Selain itu, QJMotor menargetkan pabrik yang berlokasi di wilayah Jawa Barat dapat beroperasi tahun ini. 

Diketahui, QJMotor merupakan merek motor premium yang baru saja masuk ke Indonesia pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. 

Pada langkah awalnya di Indonesia, QJMotor membawa masuk 4 model. Keempat model tersebut adalah SRK 800 RR, SRV 600 V, SRV 250 AMT, dan FORT 250.

1. 20 Diler

"Kami menargetkan pembangunan 20 dealer di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi," ujar Vice President Branding & Marketing Communication QJMotor Indonesia, Budi Kurniawan, di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Saat ini, QJMotor telah memiliki sejumlah diler di berbagai lokasi. Diler itu tersebar di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang, Bogor, Bandung, Cirebon, Solo, serta Yogyakarta.

2. Bangun Pabrik

QJMotor Indonesia juga mengambil langkah strategis dengan membangun pabrik yang diproyeksikan menjadi basis produksi untuk pasar Asia Tenggara. Pabrik yang
berlokasi di Deltamas, Cikarang ini memiliki luas 7.000 m2 dengan kapasitas produksi mencapai 150.000 unit per tahun. 

Investasi sebesar USD 10 juta telah dialokasikan untuk pembangunan fasilitas ini, dengan USD 5 juta yang telah terealisasi. Pabrik ini dijadwalkan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2025.

 

