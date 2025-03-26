Wacana Mobil Nasional, Sejumlah Merek Siap Kolaborasi

JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengungkapkan ada beberapa merek yang siap bergabung untuk mengembangkan mobil nasional yang diproduksi di Indonesia.

1. Mobil Nasional

Namun, Moeldoko belum bisa memberikan informasi secara rinci seperti apa proses kerja sama tersebut. Namun, ia mengungkapkan ada produsen besar dari China yang siap membantu dalam merealisasikan proyek tersebut.

"Pabrikan besar dari luar, dari China khususnya, datang ke sini kolaborasi dengan mitra lokal memunculkan merek baru. Bisa merek baru, bisa juga merek mereka yang ada di sana, atau bisa juga kolaborasi antar merek," ujar Moeldoko di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, Moeldoko menyebut satu merek, yakni Polytron. Namun, semua masih proses, dan juga nantinya akan bermunculan merek baru.

"Di antaranya Polytron, juga nanti akan memunculkan merek lain," tegas Moeldoko.

Sebagai informasi, Polytron yang bermain di segmen motor listrik juga siap meramaikan pasar mobil listrik. Namun, Moeldoko menyampaikan, akan ada merek lain yang juga berstatus mobil nasional.