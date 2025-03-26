Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

2 Mobil Listrik Honda Siap Meluncur 2026, Intip Bocorannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |15:21 WIB
2 Mobil Listrik Honda Siap Meluncur 2026, Intip Bocorannya (Ilustrasi/Ist)
JAKARTA - Tren mobil listrik di Indonesia semakin berkembang dengan banyaknya brand yang meramaikan segmen tersebut. Menanggapi hal tersebut, Honda siap untuk ikut meramaikan pasar mobil listrik Tanah Air.

1. Mobil Listrik Baru

Setelah meluncurkan Honda e:N1 di ajang IIMS 2025, Februari lalu, kini jenama asal Jepang itu siap untuk membawa dua model mobil listrik baru ke Indonesia. Kedua model tersebut dikatakan telah melalui riset panjang sebelum diputuskan untuk dibawa ke Tanah Air.

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy memastikan, Honda tidak hanya ingin mengikuti tren saat menjual mobil listrik. Sehingga dibutuhkan rencana matang saat memutuskan untuk memasarkannya.

"Kami tidak ingin ikuti tren, tahun ini ada tahun berikutnya tidak ada, atau dua tahun ada, berikutnya tidak ada. Bagaimana dengan 2026? Kami rencananya akan terus menambah lini produk elektrifikasi, kami akan terus inovasi di segmen itu. Di mana ada beberapa produk termasuk small BEV dan SUV BEV," kata Billy di Jakarta, belum lama ini.

Dua model mobil listrik terbaru Honda rencananya akan meluncur berdekatan dengan dua mobil hybrid terbaru. Mereka turut menampilkan teaser kendaraan baru itu melalui siluet hitam dengan bentuk yang mungil dan sedikit lebih panjang.

 

