HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjelasan Chery soal 100 Unit Omoda 5 Terbakar di Bekasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |10:18 WIB
JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) buka suara terkait puluhan mobil Omoda 5 yang terbakar di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (23/3/2025). PT CSI saat ini masih melakukan investigasi terkait hal tersebut. 

1. 100 Omoda 5 Terbakar

Sales Director CSI, Budi Darmawan, menjelaskan lokasi kebakaran bukan berada di fasilitas perakitan Chery yakni PT Handal Motor Indonesia di daerah Pondok Ungu, Bekasi. Selain itu, unit yang terbakar bukanlah mobil listrik Omoda E5. 

"Masih investigasi. Tetapi, itu adalah Omoda ICE, bukan E5. Jadi itu adalah mobil yang masuk ke Indonesia KD Kit (knocked down kit], transit di lokasi forwarding. Jadi bukan di tempat kami, bukan di Handal," katanya kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini. 

Ia menyebut, ada sekira 100 unit yang terdampak kebakaran. Namun, pihaknya belum bisa mengungkap kerugian yang ditaksir akibat kejadian itu. 

"Kurang lebih sekitar 90 sampai 100 unit (terdampak kebakaran-red). Kami belum bisa rilis estimasi kerugiannya," ucap Budi. 

2. Kebakaran Bukan di Area Pabrik

Sementara itu, dalam pernyataan CSI, disebutkan mobil yang terbakar itu berada di lokasi yang dikelola pihak ketiga. Selain itu, ditegaskan unit yang terbakar adalah mobil dengan mesin pembakaran internal, bukan listrik. 

 

