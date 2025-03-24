Pembaruan Firmware Bikin Soundbar Bricked, Samsung Tawarkan Servis Gratis

JAKARTA - Pembaruan firmware terbaru Samsung dilaporkan membuat beberapa model soundbarnya menjadi tidak berfungsi dan mengalami bricked. Hal itu secara resmi telah dikonfirmasi oleh Samsung, yang mengatakan bahwa "kesalahan pembaruan perangkat lunak" menjadi penyebab model soundbar 2024 tertentu tidak dapat digunakan sama sekali, demikian dilaporkan The Verge.

Jim Kiczek, kepala divisi audio Samsung Electronics America, mengatakan perusahaan tersebut sekarang akan menawarkan perbaikan gratis untuk semua unit yang terpengaruh, apa pun status garansinya.

Perlu Perbaikan Fisik

Dilansir Gizmochina, masalah ini bermula minggu lalu ketika pemilik model soundbar flagship seperti HW-Q990D, HW-Q800D, dan HW-S801D melaporkan bahwa perangkat mereka tiba-tiba macet setelah menampilkan pesan pengaktifan "Halo", menolak untuk merespons remote, tombol, atau bahkan menghidupkan ulang daya. Soundbar juga berhenti terhubung ke TV, memaksa pengguna untuk mengandalkan speaker internal.

Upaya untuk mengatur ulang ke setelan pabrik juga tidak berhasil — perangkat tersebut benar-benar rusak.

Yang paling membuat frustrasi adalah pembaruan firmware (versi 1020) tiba tanpa ada catatan perubahan, membuat pengguna tidak tahu apa yang mereka instal. Dampaknya sangat besar, dengan laporan kemarahan membanjiri forum komunitas Samsung dan utas Reddit. Pengguna mengatakan dukungan pelanggan Samsung mengakui masalah tersebut tetapi hanya dapat meningkatkan keluhan ke departemen garansi tanpa solusi segera yang terlihat.