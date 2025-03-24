Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pembaruan Firmware Bikin Soundbar Bricked, Samsung Tawarkan Servis Gratis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |19:46 WIB
Pembaruan Firmware Bikin Soundbar Bricked, Samsung Tawarkan Servis Gratis
Soundbar Samsung. (Foto: Gizmochina)
A
A
A

JAKARTA - Pembaruan firmware terbaru Samsung dilaporkan membuat beberapa model soundbarnya menjadi tidak berfungsi dan mengalami bricked. Hal itu secara resmi telah dikonfirmasi oleh Samsung, yang mengatakan bahwa "kesalahan pembaruan perangkat lunak" menjadi penyebab model soundbar 2024 tertentu tidak dapat digunakan sama sekali, demikian dilaporkan The Verge.

Jim Kiczek, kepala divisi audio Samsung Electronics America, mengatakan perusahaan tersebut sekarang akan menawarkan perbaikan gratis untuk semua unit yang terpengaruh, apa pun status garansinya.

Perlu Perbaikan Fisik

Dilansir Gizmochina, masalah ini bermula minggu lalu ketika pemilik model soundbar flagship seperti HW-Q990D, HW-Q800D, dan HW-S801D melaporkan bahwa perangkat mereka tiba-tiba macet setelah menampilkan pesan pengaktifan "Halo", menolak untuk merespons remote, tombol, atau bahkan menghidupkan ulang daya. Soundbar juga berhenti terhubung ke TV, memaksa pengguna untuk mengandalkan speaker internal.

Upaya untuk mengatur ulang ke setelan pabrik juga tidak berhasil — perangkat tersebut benar-benar rusak.

Yang paling membuat frustrasi adalah pembaruan firmware (versi 1020) tiba tanpa ada catatan perubahan, membuat pengguna tidak tahu apa yang mereka instal. Dampaknya sangat besar, dengan laporan kemarahan membanjiri forum komunitas Samsung dan utas Reddit. Pengguna mengatakan dukungan pelanggan Samsung mengakui masalah tersebut tetapi hanya dapat meningkatkan keluhan ke departemen garansi tanpa solusi segera yang terlihat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/57/3154298//galaxy_z_fold_7-oJcP_large.jpg
Samsung Galaxy Z Fold 7 Meluncur dengan Desain Lebih Tipis dan Peningkatan Performa, Intip Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/57/3152968//samsung_s25_ultra-wdQh_large.jpg
Pengguna Samsung S25 Ultra Keluhkan Masalah Kamera Bergetar Setelah Pembaruan Perangkat Lunak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/57/3146039//ilustrasi-7aWz_large.jpg
Tuduh Langgar Paten OLED, Samsung Gugat TCL ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/57/3139415//ilustrasi-8Sli_large.jpg
Update One UI 7 Bikin Layar Galaxy Tab Alami Crash, Ini Solusi dari Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/57/3139205//ilustrasi-0pSF_large.jpg
Sudah Lawas, Deretan HP Samsung Ini Kemungkinan Tak Dapat Update One UI 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/57/3138704//samsung_galaxy_s25_edge-gYQs_large.jpg
Samsung Akhirnya Luncurkan Ponsel Tertipisnya, Galaxy S25 Edge
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement