Peta Berusia 5000 Tahun yang Gambarkan Benua Amerika Ditemukan di Makam Mesir Kuno

JAKARTA – Sebuah artefak misterius yang dilaporkan ditemukan di sebuah makam Mesir kuno telah memicu spekulasi luas di kalangan sejarawan dan peneliti. Objek yang dimaksud adalah sebuah poeta berusia 5.000 tahun yang menurut beberapa orang menggambarkan benua Amerika—berabad-abad sebelum Columbus dan jauh sebelum kontak transatlantik yang tercatat. Meskipun belum dikonfirmasi, klaim seputar peta tersebut memicu perdebatan tentang apa yang sebenarnya diketahui oleh peradaban kuno.

Menurut The Archaeologist, artefak tersebut ditemukan di sebuah makam tertutup—baik yang diukir di batu atau ditorehkan di papirus. Yang menarik perhatian bukan hanya usianya, tetapi apa yang mungkin ditunjukkannya: garis pantai, daratan, dan fitur topografi yang menyerupai Amerika Utara dan Selatan.

Teori tentang kontak antara peradaban Dunia Lama dan Dunia Baru bukanlah hal baru. Para peneliti telah lama menunjukkan adanya kesamaan arsitektur antara piramida Mesir dan piramida berundak Mesoamerika.

Sebagian besar arkeolog mengaitkan kesamaan ini dengan kebetulan atau perkembangan paralel, yang lain bertanya-tanya apakah ada hal lain di balik cerita tersebut. Peta seperti ini bisa jadi merupakan petunjuk yang hilang—tanda nyata dari pertukaran budaya awal.

Disembunyikan dari Publik?

Para skeptis dengan cepat menunjukkan bahwa tidak ada publikasi yang ditinjau sejawat yang mengonfirmasi keberadaan peta tersebut. Tidak ada gambar, koordinat, atau referensi ilmiah yang muncul untuk mendukung klaim tersebut, yang masih menjadi misteri yang diselimuti rumor. Apakah artefak tersebut disembunyikan dari pandangan publik, atau mungkinkah laporan tersebut berasal dari kesalahan pembacaan objek yang tidak terkait.