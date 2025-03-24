Game God of War Baru Dirumorkan Rilis 2025, Berlatar Belakang Mitologi Yunani

JAKARTA – Sony kemungkinan akan merilis game God of War baru pada akhir tahun ini, menurut rumor yang beredar. Namun, game ini tampaknya akan menjadi spinoff yang lebih kecil, yang berlatar mitologi Yunani asli dari seri tersebut.

Rumor tersebut muncul ketika franchise ikonik PlayStation tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-20 dan menawarkan pembaruan gratis baru untuk God of War Ragnarök untuk menandai kesempatan tersebut. Pengembang God of War, Santa Monica Studio, bungkam mengenai proyek berikutnya sejak merilis DLC Valhalla untuk God of War Ragnarök pada 2023, tetapi studio tersebut dikabarkan tengah mengerjakan remaster dari game-game lama dalam seri tersebut.

Game God of War Baru Akan Hadir pada 2025

Namun, klaim terbaru menunjukkan adanya "proyek cerita sampingan" God of War baru yang kemungkinan akan kembali ke latar Yunani asli seri tersebut. Jurnalis Jeff Grubb dari Giant Bomb mengatakan bahwa alih-alih kumpulan remaster dari game lama yang dirumorkan, game God of War Yunani baru akan dirilis sekira akhir 2025.

"Semua orang terus bertanya tentang ini, jadi saya mencoba mencari tahu lebih lanjut: Masih ada God of War Yunani yang akan dirilis tahun ini, tetapi itu bukan koleksi remaster. Itu proyek cerita sampingan baru," kata Grubb di Bluesky pada Minggu, (23/3/2025).

Dia juga mengklaim belum menerima informasi tentang koleksi remaster, tetapi seorang sumber mengatakan pengumuman God of War bisa saja terjadi sekitar ulang tahun ke-20 dari franchise God of War, demikian dilansir Gadgets 360.

“Saya tidak pernah diberi tahu tentang koleksi Remaster, tetapi saya bertanya kepada seorang sumber tentang rumor (yang saya lihat difokuskan pada sebuah koleksi) dan mereka mengatakan kepada saya bahwa tidak ada God of War yang akan terjadi di State of Play tetapi sesuatu bisa muncul di hari jadinya,” kata Grubb.