Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Download dan Instal Skin Terbaru di Minecraft

Bintang Rizky , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |18:01 WIB
Cara Download dan Instal Skin Terbaru di Minecraft
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA Minecraft, permainan sandbox yang populer di seluruh dunia, memungkinkan pemain untuk menyesuaikan karakter mereka dengan berbagai skin. Skin ini dapat diunduh dan diinstal untuk memberikan tampilan unik pada avatar pemain. Berikut adalah panduan lengkap tentang cara mengunduh dan memasang skin terbaru di Minecraft.

1. Mengunduh Skin Terbaru

Untuk mendapatkan skin terbaru, pemain dapat mengunjungi situs web penyedia skin Minecraft, seperti https://namemc.com/minecraft-skins. Di situs-situs ini, tersedia berbagai pilihan skin yang dapat diunduh secara gratis.

Langkah-langkah:

  • Kunjungi situs web penyedia skin Minecraft.
  • Telusuri atau cari skin yang diinginkan.
  • Setelah menemukan skin yang sesuai, klik tombol "Unduh" atau "Download" untuk menyimpan file skin (.png) ke perangkat Anda.

2. Memasang Skin di Minecraft: Java Edition

Untuk pengguna Minecraft: Java Edition, proses pemasangan skin dapat dilakukan melalui situs resmi Minecraft.

Langkah-langkah:

  • Buka https://www.minecraft.net/ dan masuk ke akun Mojang Anda.
  • Akses bagian "Profil" atau "Skin".
  • Pilih model karakter yang diinginkan (klasik atau slim).
  • Klik tombol "Unggah Skin" atau "Upload Skin" dan pilih file skin (.png) yang telah diunduh sebelumnya.
  • Simpan perubahan, dan skin baru akan diterapkan saat Anda masuk ke permainan.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Skin Game Mod Game Minecraft
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186881//ilustrasi-etWv_large.jpg
Klik Disini Link Terbaru Download Minecraft APK Pocket Edition v1.21.130.28 For Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179912//traffic_rider-3wvn_large.jpg
Klik Disini Link dan Cara Download Traffic Rider Mod Apk 2.0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/16/3174285//minecraft-NxKC_large.jpg
Klik Disini Link Gratis Download Minecraft 1.21.120.24 for Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/16/3173748//harvest_moon_hero_of_the_leaf_valley-p2BG_large.jpg
Link Download Harvest Moon Hero of Leaf Valley Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/16/3167448//minecraft-EKql_large.jpg
Ini Link Gratis dan Cara Download Minecraft 1.21.110.26 APK Versi Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/326/3167162//minecraft-gQ1z_large.jpg
Link Download Minecraft Shaders 1.21.4, Bikin Dunia Minecraft Jadi Keren!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement