HOME OTOTEKNO TECHNO

Infinix Siap Luncurkan Tablet Gaming Pertama, Xpad GT

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |17:20 WIB
Infinix Siap Luncurkan Tablet Gaming Pertama, Xpad GT
Xpad GT diperkirakan memiliki spesifikasi lebih tinggi dari Xpad. (Foto: Infinix)
JAKARTA – Tahun lalu Infinix meluncurkan Xpad, yang merupakan tablet pertamanya, dan kini brand tersebut dilaporkan bersiap merilis tablet kedua, dan yang pertama ditujukan untuk gaming. Tablet silaporkan akan diberi nama Xpad GT dan memiliki nomor model X1301.

Dilansir GSM Arena, Xpad GT akan memiliki RAM 8GB dan penyimpanan 256GB, menurut informasi yang terungkap dalam tangkapan layar dari sistem perusahaan perbaikan resmi Infinix.

Saat ini belum banyak informasi tentang tablet ini, termasuk kapan akan diluncurkan, hargannya, dan spesifikasinya.

Namun, diperkirakan bahwa Xpad GT akan memilki spesifikasi yang lebih tinggi dari Xpad model vanila.

Sebagai perbandingan. Xpad ditenagai MediaTek Helio G99 SoC dan memiliki layar LCD 11 inci 90 Hz. Tablet ini memiliki satu kamera 8MP di depan, dan satu kamera 8MP di bagian belakang, dengan baterai berkapasitas 7.000 mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 18W.

(Rahman Asmardika)

      
Tablet Gaming Tablet Infinix
