WhatsApp Kembangkan Fitur untuk Berbagi Foto Bergerak di Android

JAKARTA - WhatsApp tengah berupaya menambahkan dukungan untuk berbagi foto bergerak dalam obrolan dan saluran, menurut perincian yang dibagikan oleh pelacak fitur WABetaInfo.

Layanan perpesanan milik Meta tersebut akan segera memperkenalkan fitur yang memungkinkan pengguna berbagi klip singkat dengan audio dan video yang direkam oleh beberapa smartphone saat mengambil foto. Fitur ini terlihat dalam pengembangan pada versi beta terbaru aplikasi untuk ponsel pintar Android, sementara pengguna iPhone pada akhirnya akan dapat melihatnya sebagai Live Photos di WhatsApp untuk iOS.

Fitur Foto Bergerak WhatsApp Terlihat dalam Pengembangan

Menurut WABetaInfo, WhatsApp tengah berupaya menambahkan dukungan untuk berbagi gambar bergerak dalam obrolan individual, obrolan grup, dan saluran. Fitur ini pertama kali terlihat pada pembaruan WhatsApp beta untuk Android 2.25.8.12, yang diluncurkan untuk penguji beta melalui Play Store. Namun, pengguna tidak akan dapat mencoba fitur tersebut, karena masih dalam pengembangan, demikian dilansir Gadgets 360.

Foto gerak, fitur yang didukung pada ponsel pintar Android, dan dapat diambil melalui aplikasi kamera pada perangkat tertentu. Saat mengambil foto gerak (atau Top Shot pada ponsel Pixel), ponsel akan merekam klip video pendek dan beberapa audio, beserta gambar diam. Fitur ini pada iOS dikenal sebagai Live Photos.