Misteri Planet Kesembilan Tata Surya yang Masih Dicari Keberadaannya

JAKARTA – Ruang angkasa masih dipenuhi oleh misteri yang belum ditemukan dan banyak memikat para ilmuwan serta peneliti. Salah satu yang baru-baru ini banyak dibahas adalah mengenai kemungkinan penemuan planet kesembilan di luar Pluto.

Meskipun Pluto diturunkan statusnya menjadi planet kerdil, para peneliti telah menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa planet besar lain mungkin bersembunyi di pinggiran tata surya kita.

Namun, ada berbagai kemungkinan dan tantangan dalam pencarian untuk menemukan planet kesembilan ini.

Konteks Sejarah Planet Sembilan

Konsep planet kesembilan bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Gagasan tentang planet tambahan pertama kali diajukan pada abad ke-19 ketika orbit Neptunus tampak terganggu oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Meskipun teori-teori awal tersebut berpusat di sekitar sebuah planet yang dijuluki "Planet X", gagasan tersebut baru memperoleh kembali kredibilitas ilmiahnya beberapa lama kemudian.

Mengungkap Anomali Sabuk Kuiper

Pencarian modern untuk planet kesembilan dimulai dengan pola yang tidak dapat dijelaskan di antara objek yang terletak di Sabuk Kuiper, wilayah benda-benda es di luar Neptunus. Pola-pola ini menunjukkan pengaruh gravitasi dari objek besar yang tak terlihat yang memicu kembali kecurigaan adanya planet tersembunyi.

Pada 2016, astronom Mike Brown dan Konstantin Batygin menyajikan model matematika yang meyakinkan yang memprediksi keberadaan Planet Sembilan. Mereka berpendapat bahwa orbit aneh beberapa objek transNeptunus hanya dapat dijelaskan oleh planet yang massanya sekira sepuluh kali massa Bumi.