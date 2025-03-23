Umaroh v2.0 Jadi Solusi Digital Bisnis Umrah Indonesia Di Tengah Tantangan Ekonomi

JAKARTA – Kondisi perekonomian yang penuh tantangan membutuhkan inovasi untuk membuka peluang baru. Umaroh.com, aplikasi digital yang dijuluki sebagai "Nusuk-nya Indonesia", juga menghadirkan inovasi dalam bentuk Umaroh v2.0, sebuah platform revolusioner yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menjalankan bisnis travel Umrah dan Haji dengan mudah, cepat, dan tanpa modal besar. Umaroh v2.0 menghadirkan ekosistem bisnis berbasis digital yang inklusif dan menguntungkan.

Umaroh v2.0: Aplikasi Inovatif untuk Semua Orang

Sejak beroperasi pada 2018 dan aktif melayani pasar sejak akhir 2023, Umaroh.com terus berinovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses perjalanan religi. Versi terbaru ini menghadirkan fitur unggulan seperti antarmuka pengguna yang lebih intuitif, sistem transaksi otomatis, serta fleksibilitas bagi mitra dalam menyusun paket perjalanan mereka sendiri.

Beberapa fitur utama Umaroh v2.0 meliputi:

Kemudahan bagi siapa saja untuk berbisnis travel Umrah.

Transparansi skema bonus dan kemitraan yang bisa dipantau secara real-time.

Sistem digital yang mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi bisnis travel Umrah.

Keamanan transaksi yang lebih terjamin dengan enkripsi data terbaru.

Terintegrasi dengan berbagai pelatihan melalui Umaroh Learning Center dan program development lainnya yang tidak dimiliki oleh travel konvensional, memberikan edukasi dan bimbingan bagi mitra agar lebih profesional dalam menjalankan bisnis Umrah.

Dalam satu genggaman Aplikasi Umaroh 2.0, segala kebutuhan Umrah bisa secara customized diracik sesuai kebutuhan Mitra, seperti halnya:

Tiket Pesawat Hotel Visa Handling Muttowif Transportasi Asuransi Ziarah Perlengkapan Dan lainnya

Semua ini ditampilkan secara transparan.