JAKARTA – Kondisi perekonomian yang penuh tantangan membutuhkan inovasi untuk membuka peluang baru. Umaroh.com, aplikasi digital yang dijuluki sebagai "Nusuk-nya Indonesia", juga menghadirkan inovasi dalam bentuk Umaroh v2.0, sebuah platform revolusioner yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menjalankan bisnis travel Umrah dan Haji dengan mudah, cepat, dan tanpa modal besar. Umaroh v2.0 menghadirkan ekosistem bisnis berbasis digital yang inklusif dan menguntungkan.
Sejak beroperasi pada 2018 dan aktif melayani pasar sejak akhir 2023, Umaroh.com terus berinovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses perjalanan religi. Versi terbaru ini menghadirkan fitur unggulan seperti antarmuka pengguna yang lebih intuitif, sistem transaksi otomatis, serta fleksibilitas bagi mitra dalam menyusun paket perjalanan mereka sendiri.
Dalam satu genggaman Aplikasi Umaroh 2.0, segala kebutuhan Umrah bisa secara customized diracik sesuai kebutuhan Mitra, seperti halnya:
Semua ini ditampilkan secara transparan.