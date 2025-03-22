Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Membuat WhatsApp Centang 1 tapi Tetap Online

Dandi Muhammad Hanif , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |10:07 WIB
Cara Membuat WhatsApp Centang 1 tapi Tetap Online
Cara Membuat WhatsApp Centang 1 tapi Tetap Online (Reuters)
JAKARTAWhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Biasanya, saat seseorang mengirim pesan melalui WhatsApp, tanda centang satu menunjukkan pesan telah terkirim ke server, tetapi belum diterima oleh penerima. 

Setelah pesan diterima, akan muncul dua centang abu-abu, dan ketika dibaca, centang tersebut berubah menjadi biru. Namun, beberapa pengguna ingin pesan yang diterima tetap menunjukkan centang satu meskipun mereka sedang online, demi menjaga privasi atau menghindari respons segera.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencapai hal ini, baik dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga maupun tanpa aplikasi tambahan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dicoba:

1. Menggunakan Aplikasi GBWhatsApp

GBWhatsApp adalah aplikasi modifikasi dari WhatsApp yang menawarkan berbagai fitur tambahan, termasuk kemampuan untuk menyembunyikan tanda centang ganda dan centang biru. Berikut langkah-langkahnya:

•    Unduh GBWhatsApp dari situs resminya.
•    Pasang aplikasi tersebut di perangkat Anda.
•    Buka GBWhatsApp dan masuk menggunakan nomor WhatsApp Anda.
•    Ketuk ikon tiga titik di pojok kanan atas, lalu pilih 'Pengaturan GB'.
•    Pilih 'Privasi dan Keamanan'.
•    Centang opsi 'Sembunyikan centang ganda' dan 'Sembunyikan centang biru' untuk kontak.
Perlu dicatat bahwa penggunaan aplikasi modifikasi seperti GBWhatsApp memiliki risiko keamanan, karena tidak dijamin oleh pengembang resmi WhatsApp. 

2. Menggunakan Aplikasi Unseen – No Last Seen

Aplikasi Unseen memungkinkan pengguna membaca pesan WhatsApp tanpa menampilkan tanda centang dua atau centang biru kepada pengirim. Berikut langkah-langkahnya:

•    Unduh dan pasang aplikasi Unseen dari Google Play Store.
•    Buka aplikasi Unseen dan pilih WhatsApp sebagai platform yang ingin Anda sembunyikan statusnya.
•    Aktifkan aksesibilitas untuk Unseen dengan memilih 'Enable Accessibility' dan kemudian 'Allow'.

 

